В Улан-Удэ сегодня тёплая погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 21 августа по республике местами небольшой дождь, возможны грозы
Ветер переменный 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура днём 20-25, местами 14-19 тепла.
В Улан-Удэ без осадков, утром туман. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура днём 22-24 тепла.
Нарушителей оштрафовали
Украденными из сумки деньгами воровка оплатила свой кредит
Первый показ состоится завтра
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 августа по республике местами небольшой дождь, возможны грозы
Работы по благоустройству длились три года
Собственник здания также выплатит около трёх миллионов рублей за неисполнение судебного акта
Победители «мусорного» квеста получат призы
В экологической акции примут участие около 300 горожан
Он пройдёт в последний день Забайкальского супермарафона
Конкурсная программа фестиваля «Человек и природа» пополнилась секцией полнокупольного кино
Две из них появятся около больших торговых центров до конца этого года
В полётах на Суперджете 100 приняло участие более 100 детей
В мероприятии также примут участие коллективы из Читы, Хабаровска и Брянска
Заявки поступили от 7 городов
Также пройдёт флешмоб по растяжке российского триколора