В Улан-Удэ сегодня тёплая погода

Ветер переменный 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура днём 20-25, местами 14-19 тепла. В Улан-Удэ без осадков, утром туман. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура днём 22-24 тепла.

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