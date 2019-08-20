В Улан-Удэ проверили благоустройство площади Славы

- Тут будет всё полностью благоустроено. Будут клумбы, фонтан, разноцветная тротуарная плитка, летний водопровод, новое освещение. Сейчас все работы идут по плану, - рассказал прораб Дмитрий Ваниев.









Также в процессе работ компания «ТГК-14» произвела проверку сетей теплоснабжения. В результате осмотра их состояние специалисты оценили как удовлетворительное.































В Улан-Удэ продолжается благоустройство площади Славы. Ремонтные работы начались 16 июля. На данный момент рабочие заливают основание фонтана, выставляются арматуры, опалубки для сцены и пандусов.Также появятся лестницы с подпорной стенкой, модульный туалет, скамейки, деревья и кустарники, ограждения, детский игровой комплекс, камеры видеонаблюдения и флагштоки.По контракту подрядная организация ООО «БайкалСнабСтрой» должна закончить благоустройство площади к 1 сентября, то есть менее чем через две недели. Однако на данный момент работа завершена лишь на половину.- На сегодня мы видим, что работы выполнены порядка 50%. Подрядчик уверяет, что буквально за две недели, каким-то образом, все эти работы должен подтянуть. Если же уж сроки будут нарушены, то будут выставляться штрафные санкции. Размеры будут зависеть от просроченных дней, - рассказал заместитель председателя комитета городского хозяйства Алексей Тулонов.