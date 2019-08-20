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Улан-удэнец отдал дом, чтобы погасить долг по алиментам

Улан-удэнец отдал дом, чтобы погасить долг по алиментам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Отец задолжал крупную сумму пятерым детям

Советский районный суд Улан-Удэ прекратил уголовное дело в отношении отца пятерых несовершеннолетних детей. Мужчина задолжал алименты на сумму 292 тысячи рублей. Неоднократно без уважительных причин он не платил алименты на содержание детей.

Однако в суде законный представитель несовершеннолетних заявила о прекращении дела в связи с тем, что долг полностью погашен, и претензий к подсудимому не имеется.

- На вопрос суда, каким образом мог погасить долг нигде не работающий мужчина, представитель ответила, что он отдал дом детям - в счёт погашения долга. Судом дело прекращено в связи с примирением сторон, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Арюна Цыренжапова.

Мужчине 42 года, он безработный. Самому младшему из его детей 3 года, старшему – 10 лет. Бывшая жена жаловалась на, что подсудимый с ребятишками не общается и даже не поздравляет их с днями рождения.

Также известно, что отец ранее платил алименты только два раза - по 1000 рублей, причём эти деньги давала ему нынешняя гражданская супруга. Плюс ко всему, у его сожительницы – двое детей от первого брака, а также у них есть совместный двухлетний ребёнок.

алименты
 
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