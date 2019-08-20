В Бурятии проходит марафон «Хватит душить деревья»

В Бурятии месяц назад общественники запустили марафон «Хватит душить деревья», призывающий не вешать синтетические хадаки, хии-морины, зурамы, сэмэлгэ на живые деревья. Организаторы акции также призвали снимать с деревьев удушающие их ткани.
Одними из первых к марафону присоединились ламы и буддисты Тугнуйского дацана. Они выложили фотоотчёт о проделанной работе на странице в соцсети. Неравнодушные люди освободили деревья от губящей синтетики, а затем лама сжёг все собранные ткани.
О том, как зародилась идея организовать марафон, поделилась одна из организаторов Юлия Раднаева.
- Я лично видела, как деревья, окутанные синтетическим материалом, перестают расти, засыхают, ломаются. Люди продолжают вешать на деревья, даже не задумываясь, что они живые! Люди не думают ни о чем, кроме себя и своих близких. Сказала одному, второму, третьему, что не нужно вешать синтетику на деревья, тем самым делать вред природе. А люди зациклены на том, что именно их хадаки, зурам, хии-морин должны висеть именно на живом, молодом дереве. В магазин пришла за тканью, смотрю, люди метрами берут синтетические ленточки, спрашиваю: «Молиться едете, на деревья вешать хотите?» Они отвечают: «Да». Я им говорю: «Возьмите лучше ткань хлопковую и нарвите ленточки сами». Они с ухмылкой на меня посмотрели, как на идиотку, посмеялись и продолжили покупать синтетику. Что тут скажешь. Как можно изменить сознание таких людей? Не хочу обижать никого, но некоторые как бараны, раз все вешают на живые деревья синтетические хадаки, ленточки, я тоже буду так делать, а если все перестанут вешать, так и я перестану, - пишет девушка.
Теперь необходим ещё один марафон «Строим площадки для хии-морин, хадаков», считает Юлия.
- Самим верующим нужно вешать только хлопковые зурам, сэмэлгэ. Покупать отрезок хлопковой ткани и рвать самим ленточки, именно так и делали наши предки. Необходимо строить везде площадки для развешивания хии-морин, столбы для повязывания хадаков. Хочется, чтобы не осталось больше мест, где хадаки и хии-морин вешают вне этих площадок! – пишет Юлия Раднаева.