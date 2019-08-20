В Иркутске благоустраивают сквер «Южный»

Здесь появятся пешеходные дорожки, спортивный корт и многое другое



В Иркутске обустраивают сквер «Южный». Благоустройство проходит в рамках проекта «Народные инициативы», сообщает мэрия Иркутска



На земельном участке в границах домов под номерами 8, 8А и 10 в микрорайоне Юбилейный Иркутска уже приступили к работе. Их завершение планируется до конца октября.



- Подрядчики приступили к подготовке площадки под благоустройство – корчуют старые пни и деревья. Далее будут выполнены санитарная и формовочная обрезки зелёных насаждений. В планах устройство пешеходных дорожек и лестниц, обустройство спортивного корта и места для отдыха, монтаж наружного освещения. Также предусмотрена площадка для размещения зимней горки. По просьбе жителей на территории сквера оборудуют место для выгула собак, - пояснил глава комитета по управлению Свердловским округом администрации Иркутска Антон Медко.

