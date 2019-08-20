Пять из них у Артёма Черноусова
Спортсмены Иркутской области стали обладателями шести медалей на чемпионате России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия. Старты проходили с 12 по 20 августа в Казани.
Наибольшее количество медалей на счету мастера спорта международного класса Артёма Черноусова. Он выиграл четыре золотые и одну серебряную медаль. В личном зачёте иркутянин стал победителем в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров и показал второй результат в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 метров.
В команде со спортсменкой из Московской области Маргаритой Ломовой Артём Черноусов завоевал две медали высшей пробы в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанциях 25 и 50 метров среди смешанных пар. Эти два упражнения были впервые введены в программу соревнований, и будут выполняться на предстоящем чемпионате Европы.
Кроме того, на этих соревнованиях Артём Черноусов и мастер спорта России Надежда Колода заняли первое место в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных пар. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутские стрелки завоевали 6 медалей на чемпионате России и всероссийских соревнованиях
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