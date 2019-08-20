 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Августа

19 Августа

Популярное

Иркутские стрелки завоевали 6 медалей на чемпионате России и всероссийских соревнованиях

Иркутские стрелки завоевали 6 медалей на чемпионате России и всероссийских соревнованиях
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
Пять из них у Артёма Черноусова

Спортсмены Иркутской области стали обладателями шести медалей на чемпионате России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия. Старты проходили с 12 по 20 августа в Казани.

Наибольшее количество медалей на счету мастера спорта международного класса Артёма Черноусова. Он выиграл четыре золотые и одну серебряную медаль. В личном зачёте иркутянин стал победителем в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров и показал второй результат в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 метров.

В команде со спортсменкой из Московской области Маргаритой Ломовой Артём Черноусов завоевал две медали высшей пробы в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанциях 25 и 50 метров среди смешанных пар. Эти два упражнения были впервые введены в программу соревнований, и будут выполняться на предстоящем чемпионате Европы.

Кроме того, на этих соревнованиях Артём Черноусов и мастер спорта России Надежда Колода заняли первое место в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных пар. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
спорт пулевая стрельба стрельба из малокалиберного пистолета стрельба из пневматического оружия Иркутская область чемпионат России
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ проверили благоустройство площади Славы
В Улан-Удэ проверили благоустройство площади Славы
Общество, 20.08.2019
Срок сдачи 1 сентября, однако работы выполнены на 50%
В Улан-Удэ приступают к строительству ливнёвки на Сахьяновой
В Улан-Удэ приступают к строительству ливнёвки на Сахьяновой
Общество, 20.08.2019
Работы будут закончены вовремя, если не будет дождя
Улан-удэнец отдал дом, чтобы погасить долг по алиментам
Улан-удэнец отдал дом, чтобы погасить долг по алиментам
Общество, 20.08.2019
Отец задолжал крупную сумму пятерым детям
В Бурятии проходит марафон «Хватит душить деревья»
В Бурятии проходит марафон «Хватит душить деревья»
Общество, 20.08.2019
Жителей Бурятии призывают не вешать синтетические ткани на живые деревья
В Улан-Удэ состоится забег мам с колясками «Игра престолов»
В Улан-Удэ состоится забег мам с колясками «Игра престолов»
Общество, 20.08.2019
Необычное мероприятие проводится в городе в третий раз
На Байкале и на Селенге запретили ловить рыбу до середины ноября
На Байкале и на Селенге запретили ловить рыбу до середины ноября
Общество, 20.08.2019
Любительский лов рыб на удочку разрешён, за исключением некоторых видов рыб
В Иркутске благоустраивают сквер «Южный»
В Иркутске благоустраивают сквер «Южный»
Общество, 20.08.2019
Здесь появятся пешеходные дорожки, спортивный корт и многое другое
Фестиваль «Бичурские янтари» пройдёт в Бурятии
Фестиваль «Бичурские янтари» пройдёт в Бурятии
Общество, 20.08.2019
В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, гастрономический фестиваль, выставка, игры
Яблочный Спас отметили в Бурятии
Яблочный Спас отметили в Бурятии
Общество, 20.08.2019
Праздник прошёл накануне
В улан-удэнском музее пройдёт интеллектуальная игра
В улан-удэнском музее пройдёт интеллектуальная игра
Общество, 20.08.2019
Викторину организуют в эту пятницу
Скончался ветеран пожарной охраны Бурятии
Скончался ветеран пожарной охраны Бурятии
Общество, 20.08.2019
Ивана Козулина не стало сегодня
В Бурятии озвучили сроки сбора дикоросов в Забайкальском нацпарке
В Бурятии озвучили сроки сбора дикоросов в Забайкальском нацпарке
Общество, 20.08.2019
Сборщиков грибов и ягод просят соблюдать порядок
Жительница Бурятии задолжала детям более 100 тысяч рублей
Жительница Бурятии задолжала детям более 100 тысяч рублей
Общество, 20.08.2019
Лишённая родительских прав мать пообещала погасить долг
С берегов Байкала в Бурятии 400 мешков мусора
С берегов Байкала в Бурятии 400 мешков мусора
Общество, 20.08.2019
Добровольцы ликвидировали стихийные свалки
В Бурятии дошкольники разгадывали «дорожные» загадки
В Бурятии дошкольники разгадывали «дорожные» загадки
Общество, 20.08.2019
Дети играли в «Юного пешехода» и разгадывали загадки

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^