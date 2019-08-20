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В Иркутске состоится международный турнир по боевому самбо

В Иркутске состоится международный турнир по боевому самбо
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За медали будут бороться самбисты из 15 стран мира

3 сентября в иркутском дворце спорта «Труд» пройдёт международный турнир по боевому самбо «Кубок Байкала». Ожидается, что в соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из 15 стран мира.

По информации пресс-службы минспорта Иркутской области, предварительные поединки начнутся в 10 часов утра. Финалы состоятся в 19:00. Вход для зрителей свободный.

В прошлом году в состязаниях приняло участие более 100 спортсменов из России и зарубежных стран. Как сообщал «Байкал-Daily», самбисты из Бурятии завоевали на турнире пять медалей.
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