Скончался ветеран пожарной охраны Бурятии

Ивана Козулина не стало сегодня



Сегодня ушёл из жизни ветеран пожарной охраны Иван Аввакумович Козулин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Иван Аввакумович родился в селе Аргада Курумканского района в многодетной семье. Он всю свою жизнь посвятил пожарному делу. Начинал свой профессиональный путь в 1966 году с должности рядового пожарного. За 50 лет службы Иван Аввакумович занимал должности командира отделения, водителя, начальника караула, заместителя начальника части, начальника отдела техники и связи.



Будучи заместителем начальника управления государственной противопожарной службы, ушёл на пенсию. Но на этом трудовой путь в пожарной охране у Ивана Аввакумовича не закончился. Шесть лет после ухода на пенсию он возглавлял пожарный поезд на железной дороге. После этого четыре года работал оперативным дежурным в спасательной службе ГИМС, так как хорошо знал территорию республики. Затем занял должность начальника пожарной части № 56.



С 2011 по 2016 год работал директором музея истории пожарной охраны и гражданской обороны Бурятии.



- Иван Аввакумович - первый директор, его огромный опыт работы, непростые служебные будни и активное участие в воспитании молодого поколения, стали основой для создания и становления музея, - уточняют в ведомстве.



За заслуги перед Отечеством Иван Аввакумович Козулин неоднократно награждался правительственными и ведомственными наградами.



Ветераны, пенсионеры пожарной охраны, сотрудники, работники и военнослужащие системы МЧС России по Бурятии выражают глубокое соболезнование родным и близким.

