Ивана Козулина не стало сегодня
Сегодня ушёл из жизни ветеран пожарной охраны Иван Аввакумович Козулин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Иван Аввакумович родился в селе Аргада Курумканского района в многодетной семье. Он всю свою жизнь посвятил пожарному делу. Начинал свой профессиональный путь в 1966 году с должности рядового пожарного. За 50 лет службы Иван Аввакумович занимал должности командира отделения, водителя, начальника караула, заместителя начальника части, начальника отдела техники и связи.
Будучи заместителем начальника управления государственной противопожарной службы, ушёл на пенсию. Но на этом трудовой путь в пожарной охране у Ивана Аввакумовича не закончился. Шесть лет после ухода на пенсию он возглавлял пожарный поезд на железной дороге. После этого четыре года работал оперативным дежурным в спасательной службе ГИМС, так как хорошо знал территорию республики. Затем занял должность начальника пожарной части № 56.
С 2011 по 2016 год работал директором музея истории пожарной охраны и гражданской обороны Бурятии.
- Иван Аввакумович - первый директор, его огромный опыт работы, непростые служебные будни и активное участие в воспитании молодого поколения, стали основой для создания и становления музея, - уточняют в ведомстве.
За заслуги перед Отечеством Иван Аввакумович Козулин неоднократно награждался правительственными и ведомственными наградами.
Ветераны, пенсионеры пожарной охраны, сотрудники, работники и военнослужащие системы МЧС России по Бурятии выражают глубокое соболезнование родным и близким.
Скончался ветеран пожарной охраны Бурятии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сборщиков грибов и ягод просят соблюдать порядок
Лишённая родительских прав мать пообещала погасить долг
Добровольцы ликвидировали стихийные свалки
Дети играли в «Юного пешехода» и разгадывали загадки
Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов споют на популярной телепередаче известную композицию
На участие в сборах подали заявку более 50 команд
На этом автомобиле обучали будущих водителей
С предложением к Путину обратился вице-спикер Совфеда Андрей Турчак
На это будет направлено 12 автобусов
Сбор помощи продолжается и по сей день
Они прошли первоначальное обучение в войска национальной гвардии России
Лесники установили лавочки, столики, мусорные баки, умывальники, кострища и детские площадки
В мероприятии приняли участие также творческие деятели и курсанты военно-патриотического клуба
Полчища пауков-крестоносцев облепили всю прибрежную скалу
Пользователи соцсетей ждут ответ от бурятского «Джеки Чана»