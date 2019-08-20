Также пройдёт флешмоб по растяжке российского триколора
В Улан-Удэ с размахом отметят 350-летие российского флага. Празднование пройдёт 22 августа на площадке ТРЦ «Пионер».
С 17:30 для всех жителей Бурятии с мастер-классами выступят Егор Макаров, известный в Бурятии как DJ Yogurt, а также городские уличные атлеты с силовыми акробатическими номерами. Жители и гости столицы смогут принять участие в масштабных флешмобах: в запуске 80 змеев и растяжке флага в цветах российского триколора, а для всех любителей викторин будут разыграны сертификаты в кино.
Далее начнётся концертная программа с участием Валико Гаспаряна, Анны Комоловой, Ирины Шагдуровой и Сергея Плотникова. Кроме того своими номерами порадуют вокально-эстрадная группа «Лаккитон», театр современного танца «Угол зрения» и кавер-группа «Смак». Завершится празднование зажигательной дискотекой под открытым небом от DJ Sergey. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Возрастное ограничение 12+
В Бурятии в День флага запустят 80 воздушных змеев
Общество, Фото:
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