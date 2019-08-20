В Бурятии озвучили сроки сбора дикоросов в Забайкальском нацпарке

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Сборщиков грибов и ягод просят соблюдать порядок



Установлены сроки сбора дикоросов на территории Забайкальского национального парка. Смородину лесную, шикшу (водянику, воронику), голубику можно собирать с 17 августа; бруснику – с 28 августа; клюкву – с 10 сентября; семена кедра сибирского – с 27 августа; грибы – по мере вызревания.



- Сбор пищевых лесных ресурсов допускается в рекреационной зоне и зоне хозяйственного назначения по специальным разрешениям, выдаваемым на контрольно-пропускном пункте парка, - сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Сборщиков дикоросов просят соблюдать правила поведения в лесу и не допускать нанесения вреда окружающей природной среде, а также соблюдать режим особой охраны и правила пожарной безопасности в лесах.

