Сборщиков грибов и ягод просят соблюдать порядок
Установлены сроки сбора дикоросов на территории Забайкальского национального парка. Смородину лесную, шикшу (водянику, воронику), голубику можно собирать с 17 августа; бруснику – с 28 августа; клюкву – с 10 сентября; семена кедра сибирского – с 27 августа; грибы – по мере вызревания.
- Сбор пищевых лесных ресурсов допускается в рекреационной зоне и зоне хозяйственного назначения по специальным разрешениям, выдаваемым на контрольно-пропускном пункте парка, - сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Сборщиков дикоросов просят соблюдать правила поведения в лесу и не допускать нанесения вреда окружающей природной среде, а также соблюдать режим особой охраны и правила пожарной безопасности в лесах.
В Бурятии озвучили сроки сбора дикоросов в Забайкальском нацпарке
Общество, Фото:
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