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Жительница Бурятии задолжала детям более 100 тысяч рублей

Жительница Бурятии задолжала детям более 100 тысяч рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Лишённая родительских прав мать пообещала погасить долг

Жительница села Курумкан Курумканского района Бурятии, мать двоих детей, не выплачивала им алименты с момента лишения её родительских прав. Её задолженность по алиментам составляет более 100 тысяч рублей.

- Ранее приговором мирового судьи она подвергнута наказанию в виде исправительных работ. При этом, женщина работала в магазине, а также техническим работником в салоне красоты, получила доход, но не направила деньги детям, а потратила их по своему усмотрению, - сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.

В суде алиметщица призналась, что сожалеет, что не выплачивала алименты, ей стыдно перед опекуном, детьми. Также она сказала, что сейчас она не злоупотребляет алкоголем, хочет изменить образ жизни, ей предложили подработку, все заработанные деньги обязательно направит детям.

Суд приговорил её к 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1,6 года.

алименты
 
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