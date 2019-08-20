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Театр из Бурятии поедет в Забайкалье на фестиваль детских спектаклей

Театр из Бурятии поедет в Забайкалье на фестиваль детских спектаклей
Общество,  Фото:pixabay.com
В мероприятии также примут участие коллективы из Читы, Хабаровска и Брянска

В Чите с 4 по 9 сентября пройдёт второй межрегиональный фестиваль спектаклей для детей и молодёжи «Крылья будущего». Организатором мероприятия выступил Забайкальский краевой драматический театр.

Из-за реконструкции и капитального ремонта здания краевого драмтеатра спектакли будут проходить на трёх городских площадках – Доме офицеров, театре «Забайкальские узоры» и театре кукол «Тридевятое царство». Продажа билетов на спектакли фестиваля уже началась.

В гости к забайкальским театрам приедут коллективы из Брянска, Хабаровска и Улан-Удэ. Столицу Бурятии представит государственный Русский драматический театр имени Н. А. Бестужева со спектаклем по пьесе Юлии Тупикиной «Вдох-выдох» в постановке Сергея Левицкого.

«Вдох-выдох» – это история о яркой и незаурядной девушке-подростке, не похожей на остальных, но столкнувшейся с типичными подростковыми проблемами. Единственное, о чём мечтает героиня, – это уехать из провинциального города и где-то там стать счастливой.

Премьера спектакля состоялась в 2017 году в рамках творческой лаборатории «Территория РОСТа. Год второй». Режиссёр на тот момент выбрал одну из наиболее популярных подростковых пьес, которая вошла в шорт-лист международного конкурса русскоязычной драматургии «Действующие лица 2015» и стала победительницей престижной премии «Кульминация 2016».

В 2015 году Русский драмтеатр уже принимал участие в первом фестивале «Крылья будущего» с постановкой «Василий Тёркин» по произведению Александра Твардовского, сообщает пресс-служба театра.
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