 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Августа

19 Августа

Популярное

В Улан-Удэ стажёры Росгвардии приняли присягу

Общество, 
Они прошли первоначальное обучение в войска национальной гвардии России

В Улан-Удэ состоялась торжественная церемония принятия присяги сотрудниками вневедомственной охраны, которые прошли первоначальное обучение в войсках национальной гвардии России. Церемония прошла у памятника погибшим сотрудникам вневедомственной охраны при исполнении служебного долга,

- Поздравляю вас со знаменательным событием в жизни. Служба в войсках национальной гвардии начинается с присяги. Каждый, кто её принял, знает, как свято каждое слово, написанное в ней. Вы возложили на себя высокую ответственность перед лицом своих товарищей, командиров. Будьте достойны старших товарищей, которые погибли при исполнении служебного долга во имя правопорядка и законности в нашей родной Бурятии, - с напутственными словами к росгвардейцам обратился начальник управления вневедомственной охраны Евгений Котов.

В течение нескольких месяцев стажёры прошли курсы первоначальной подготовки, на которых изучали нормативно-правовые акты, совершенствовали навыки обращения с оружием и физическую выносливость. Претенденты успешно сдали итоговые экзамены по изученным дисциплинам, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Росгвардия присяга
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ стажёры Росгвардии приняли присягу
В Улан-Удэ стажёры Росгвардии приняли присягу
Общество, 20.08.2019
Они прошли первоначальное обучение в войска национальной гвардии России
В Бурятии обустроили места отдыха на Байкале
В Бурятии обустроили места отдыха на Байкале
Общество, 20.08.2019
Лесники установили лавочки, столики, мусорные баки, умывальники, кострища и детские площадки
В УФСИН по Бурятии прошёл конкурс строя и песни
В УФСИН по Бурятии прошёл конкурс строя и песни
Общество, 20.08.2019
В мероприятии приняли участие также творческие деятели и курсанты военно-патриотического клуба
На Байкале в Бурятии появилось паучье царство
На Байкале в Бурятии появилось паучье царство
Общество, 20.08.2019
Полчища пауков-крестоносцев облепили всю прибрежную скалу
Житель Бурятии эффектно разбил хребтовую кость в сальто
Житель Бурятии эффектно разбил хребтовую кость в сальто
Общество, 20.08.2019
Пользователи соцсетей ждут ответ от бурятского «Джеки Чана»
В Бурятии человеку впервые вживили нанокость
В Бурятии человеку впервые вживили нанокость
Общество, 20.08.2019
Первым пациентом, который перенёс уникальную операцию, стал неудачно упавший с велосипеда мужчина
В Улан-Удэ изменится схема движения трамвая №4
В Улан-Удэ изменится схема движения трамвая №4
Общество, 20.08.2019
Это связано с ремонтом теплосетей
В бурятском селе состоялся День молодёжи «Удержи лето»
В бурятском селе состоялся День молодёжи «Удержи лето»
Общество, 20.08.2019
В мероприятии приняла участие молодёжь Мухоршибирского, Тарбагатайского и Бичурского районов

В бурятском селе строят крупный спортивный комплекс
В бурятском селе строят крупный спортивный комплекс
Общество, 20.08.2019
На комплекс из федерального бюджета потратят 108 миллионов рублей

В Бурятии прошёл международный турнир «Один пояс – один путь»
В Бурятии прошёл международный турнир «Один пояс – один путь»
Общество, 20.08.2019
Определены лучшие борцы кочевых народов
В республике проходит конкурс «Серебряная Бурятия - 2019»
В республике проходит конкурс «Серебряная Бурятия - 2019»
Общество, 20.08.2019
В столице Бурятии прошёл этап республиканского конкурса красоты и талантов
В Бурятии хирурги испытали уникальное диагностическое оборудование
В Бурятии хирурги испытали уникальное диагностическое оборудование
Общество, 20.08.2019
Врачи провели операции с использованием новейшего оборудования, которое недавно поступило в отделения

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^