В Улан-Удэ стажёры Росгвардии приняли присягу

Они прошли первоначальное обучение в войска национальной гвардии России



В Улан-Удэ состоялась торжественная церемония принятия присяги сотрудниками вневедомственной охраны, которые прошли первоначальное обучение в войсках национальной гвардии России. Церемония прошла у памятника погибшим сотрудникам вневедомственной охраны при исполнении служебного долга,



- Поздравляю вас со знаменательным событием в жизни. Служба в войсках национальной гвардии начинается с присяги. Каждый, кто её принял, знает, как свято каждое слово, написанное в ней. Вы возложили на себя высокую ответственность перед лицом своих товарищей, командиров. Будьте достойны старших товарищей, которые погибли при исполнении служебного долга во имя правопорядка и законности в нашей родной Бурятии, - с напутственными словами к росгвардейцам обратился начальник управления вневедомственной охраны Евгений Котов.



В течение нескольких месяцев стажёры прошли курсы первоначальной подготовки, на которых изучали нормативно-правовые акты, совершенствовали навыки обращения с оружием и физическую выносливость. Претенденты успешно сдали итоговые экзамены по изученным дисциплинам, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

