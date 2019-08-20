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В Бурятии обустроили места отдыха на Байкале

В Бурятии обустроили места отдыха на Байкале
Общество, 
Лесники установили лавочки, столики, мусорные баки, умывальники, кострища и детские площадки

Недалеко от села Боярский в Кабанском районе Бурятии прошла акция по обустройству мест отдыха. В работе приняли участие 20 команд лесничеств и лесхозов со всей республики.

Лесники креативно подошли к акции, каждая беседка выполнена в своём индивидуальном стиле и не похожа на остальные. Фантазия лесников играла яркими красками: от необычных орнаментов до самых настоящих скульптур.



Лавочки, столики, мусорные баки, умывальники, кострища и даже детские площадки - все было учтено для удобства пребывания жителей и туристов Бурятии на берегу Байкала. Каждое место соответствует требованиям пожарной безопасности – кострище окопано и обложено камнями, место отдыха опахано минерализованной полосой.

- Сейчас у нас по всей республике обустроено уже более 300 мест отдыха. Наша задача – оборудовать как можно больше мест отдыха в каждом районе, в каждом населённом пункте. Каждое место отдыха мы должны содержать в чистоте и порядке, привить отдыхающим экологическую культуру, - рассказывает заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.



Акция по обустройству проходит уже второй раз. В прошлом году в Кикинском лесничестве лесники обустроили 27 мест отдыха.

Целью данной акции является минимизация возникновения «стихийных» мест отдыха, где оставленный мусор и не потушенный огонь часто становятся причиной возникновения лесных пожаров. Также акция проводится в целях улучшения санитарного состояния и предотвращения загрязнения прибрежной защитной полосы озера Байкал, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

Байкал отдых
 
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