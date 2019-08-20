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В Иркутской области детей-сирот бесплатно покатали на самолёте

В Иркутской области детей-сирот бесплатно покатали на самолёте
Общество,  Фото:пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В полётах на Суперджете 100 приняло участие более 100 детей

18 августа в международном аэропорту Иркутска в рамках празднования Дня воздушного флота России прошли благотворительные полёты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также в этот день для иркутян и гостей областного центра состоялась выставка воздушных судов. Все желающие побывали на взлётной полосе аэропорта, где смогли подняться на борт и посидеть за штурвалом самолёта или вертолёта.

В полётах приняли участие более 100 детей из восьми областных учреждений социального обслуживания, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Воспитанникам была предоставлена уникальная возможность полетать на пассажирском самолёте Сухой Суперджет 100. Чтобы охватить всех детей, было организовано два полёта.

Дети, которые никогда до этого не летали на самолётах, получили возможность увидеть город с высоты птичьего полёта. Сначала лайнер вызвал опасение, но когда они поднялись на борт «железной птицы», любопытство взяло верх. «Всё как в настоящем путешествии, только мало», – делились впечатлениями юные пассажиры.

После полётов, дети осмотрели экспозицию музея истории Иркутского аэропорта, поучаствовали в праздничных мероприятиях и с интересом осмотрели все самолёты на территории воздушной гавани. Об этом сообщает пресс-служба минсоцразвития региона.
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