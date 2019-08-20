В мероприятии приняли участие также творческие деятели и курсанты военно-патриотического клуба
В УФСИН России по Бурятии прошёл смотр-конкурс строя и песни среди подразделений уголовно-исполнительной инспекции. Мероприятие прошло под руководством заместителя начальника УФСИН Алексея Кочетова.
- В мероприятии также приняли участие председатель общественного совета при УФСИН Николай Ломако, атаман союза казаков Бурятии Алексей Шадрин, заслуженный деятель Российской Федерации, художественный руководитель муниципального театра народной музыки и танца «Забава» Николай Осипов, ветераны УИС, курсанты военно-патриотического клуба «Корнет» и сотрудники УФСИН, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Конкурс прошёл в три этапа, где оценивались внешний вид личного состава, прохождение торжественным маршем и прохождение строем с песней. Жюри оценивали также дисциплину строя, слаженность подразделений в составе строевого расчёта, выбранный репертуар и творческое исполнение песни.
По итогам смотра звание «Лучшее строевое подразделение» присвоено сотрудникам СИЗО-1, которым вручили диплом и переходящий кубок. Также отдельным дипломом отмечено женское строевое подразделение исправительной колонии № 7.
В УФСИН по Бурятии прошёл конкурс строя и песни
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