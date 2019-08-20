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В Бурятии человеку впервые вживили нанокость

В Бурятии человеку впервые вживили нанокость
Общество,  Фото:РКБ им. Семашко
Первым пациентом, который перенёс уникальную операцию, стал неудачно упавший с велосипеда мужчина

В Бурятии появился первый человек, которому вместо части лучевой кости вживили углеродный наноструктурный имплантат. К тому же ещё и российского производства, сообщает пресс-служба РКБ республиканской клинической больницы им.Н.А.Семашко.

Уникальную операцию по внедрению нанокости успешно провели врачи РКБ.

Что такое углеродный имплантат? Это фактически слепок кости, сделанный из специального наноструктурного композиционного материала, который не вызывает отторжения у человеческого организма. До его изобретения использовались металлические заменители, а иногда даже собственные кости пациента, пересаженные с другой части тела.

- Область применения наноимплантатов весьма обширная, — объясняет заведующий травматолого-ортопедическим отделением Евгений Шигаев - Углеродная структура позволяет замещать дефекты кости, которые могут быть вызваны различными причинами: ранениями, опухолями и др. К тому же, они пористые, и настоящие кости и мышцы могут свободно прорастать через имплантат.

На сегодняшний день есть много вещей, которые может послужить материалом для замещения дефекта : биокомпозитные материалы, которые делаются из морских кораллов, коллагеновые импланты, пористые титановые импланты, аутокости (собственные кости), аллокости (донорские) и последнее изобретение человечества - это углеродные имплантаты.

Зарубежных аналогов углеродным костям пока нет. Ещё особенность заключается в том, что доставать имплантант не придётся: со временем он станет частью срощенных костей, а вернее будет своеобразным корсетом. Врачи отмечают, что таким образом прочность костей будет только увеличиваться .

32-летний пациент комментирует свою историю:

«Год назад я упал с велосипеда и сломал правую руку, меня доставили в районную больницу, где вставили три спицы, потом спицы убрали, но кость так и не срослась. Через четыре месяца в одной из городских больниц мне провели новую операцию с диагнозом «неправильно сросшийся перелом дистального метаэпифиза лучевой кости правого предплечья». Перелом зафиксировали пластиной с замещением дефекта собственной костью. Позже болты конструкции сломались, поэтому в марте 2019 года мне пришлось перенести третью операцию также с использованием собственной кости. После снятия гипса беспокоили боли, не мог управлять рукой. Оказалось, что моя кость не прижилась на месте перелома. В июне обратился на консультацию в поликлинику республиканской больницы к травматологу Станиславу Жамсоеву. Он меня направил на оперативное лечение. Вчера сделали операцию с использованием углеродной нанокости. Буду ждать и надеяться, что все срастется, но сегодня рука уже не болит».

В настоящее время разработку российских учёных активно применяют в крупных медицинских центрах страны. В Бурятии первой стала Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко.

Операцию провели заведующий травматолого-ортопедическим отделением Евгений Шигаев, врач-травматолог Вадим Родионов, врач-травматолог Станислав Жамсоев, анестезиолог-реаниматолог Виталий Раднаев.

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