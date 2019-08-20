Заявки поступили от 7 городов
В Свирске с 23 по 25 августа пройдёт спартакиада городов Иркутской области. Предварительные заявки на участие поступили от семи команд из Саянска, Зимы, Ангарска, Усолья-Сибирского, Шелехова, Байкальска и Свирска.
- В Иркутской области одной из приоритетных задач является развитие массового спорта и приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В 2018 году мы вновь начали проводить спартакиаду северных территорий. Для сельских жителей в области у нас есть зимние и летние сельские спортивные игры. В этом году принято решение возобновить проведение ещё одной спартакиады. Теперь и у жителей городов будет своё комплексное спортивное мероприятие, проводимое министерством, – отметил министр спорта Приангарья Илья Резник.
В программу соревнований спартакиады включены следующие виды спорта: лёгкая атлетика, волейбол среди мужских и женских команд, гиревой спорт, мини-футбол, шахматы, шашки, настольный теннис, перетягивание каната. Соревнования по лёгкой атлетике предусматривают для мужчин – бег на дистанциях 400, 1500, 3000 метров, прыжки в длину; для женщин – бег на 800, 1500 метров, прыжки в длину; а также состоится смешанная эстафета. Соревнования спартакиады проводятся в личном, командном и общекомандном первенствах.
В Свирске соревнования спартакиады пройдут на нескольких спортивных площадках. Будут задействованы стадионы «Ангара» и «Труд», физкультурно-оздоровительный комплекс и спортивная площадка, спортивные залы средних общеобразовательных школ №1, №2 и №3. В целом ожидается, что в соревнованиях примут участие более 260 человек. По итогам соревнований победителей и призёров наградят медалями и грамотами. Командам, занявшим призовые места, также вручат кубки. Об этом сообщает пресс-служба минспорта области.
Города Иркутской области сразятся в спартакиаде
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