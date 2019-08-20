Районный центр в Бурятии сыграет в «Чистые игры»

Победители «мусорного» квеста получат призы



В пятницу, 23 августа, Закаменск присоединится к общероссийскому движению «Чистые игры». Участники экологического квеста будут соревноваться в сборе и сортировке мусора в промышленной зоне, расположенной в границах улиц Чапаева, Совхозная и старого кладбища.



В «Чистых играх» всегда участвует большое число добровольцев, так как это не только важное, с точки зрения экологической безопасности мероприятие, но и увлекательное. Организаторы разрабатывают карту местности, придумывают загадки и специальные задания. Команды, прошедшие регистрацию на сайте проекта, по сигналу приступают к поиску и сбору мусора.



За набранный объём отходов начисляются баллы. Дополнительные очки можно получить за раздельный сбор, за так называемые «артефакты» — необычные предметы, найденные во время квеста, а также за выполнение дополнительных заданий.



В Закаменске игра пройдёт под девизом «Особенности национальной уборки». Победители квеста получат призы. Чтобы присоединиться к игре, необходимо собрать команду от двух и более человек, зарегистрироваться на сайте и прийти на место сбора в подходящей одежде и с инвентарём.



Проект «Чистые игры» проводятся в России с 2014 года. За прошедшее время уборки прошли в 37 городах, где почти девять тысяч участников собрали более 200 тонн мусора. Проект поддержан агентством стратегических инициатив при президенте России и включён в план мероприятий года экологии от федерального агентства «Росмолодёжь». Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.

