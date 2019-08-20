Это связано с ремонтом теплосетей
В связи с ремонтными работами на тепломагистрали №5 на улице Сахьяновой в Улан-Удэ с 23 по 25 августа будет закрыто трамвайное движение по улицам Сахьяновой и Ключевская.
Трамвай №4 будет двигаться по изменённому маршруту от остановки «Лицей №24»: «ТСК – БСМП - 40 квартал - 20 «а» квартал - Мелькомбинат». В сторону города движение трамваев №4 пройдёт по маршруту: «Мелькомбинат - 20 «а» квартал - 40 квартал – БСМП – ТСК - Лицей №24 - далее по обычному маршруту», сообщает МУП «Управление трамвая».
В Улан-Удэ изменится схема движения трамвая №4
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