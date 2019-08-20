В бурятском селе состоялся День молодёжи «Удержи лето»

В мероприятии приняла участие молодёжь Мухоршибирского, Тарбагатайского и Бичурского районов



В минувшие выходные в Мухоршибирском районе состоялся День молодёжи «Удержи лето», где каждый смог найти себе занятие по душе. Так в селе Мухоршибирь состоялась I республиканская интеллектуально-патриотическая игра «Знай наших» среди работающей молодёжи, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



В игре встретились представители трёх районов республики: Мухоршибирского, Тарбагатайского и Бичурского района, где участникам предстояло показать свои знания в области истории, культуры и традиций своих районов.



В конце игры была выявлена следующая тройка победителей: третье место заняла команда «Обогатитель» Мухоршибирского района, второй стала сборная из трёх районов «Винегрет», и первое место заняла команда «Богатый Тарбаган».



Также не оставили без внимания и ребят помладше. Для них была организована спартакиада, посвящённая 80-летию Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол.



В конце все участники получили ценные призы от организаторов и спонсоров мероприятия.



