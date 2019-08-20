В Закаменском районе Бурятии родился двухсотый малыш

Егор стал пятым ребёнком в многодетной семье



15 августа 2019 года в Закаменском районном отделе ЗАГС вручили первый документ маме 200-го с начала года новорождённого в районе.



6 августа в родильном отделении Закаменской районной больницы у Олеси Жаркой родился мальчик, которого назвали Егор. Он стал пятым ребёнком в семье из села Баянгол.



Многодетную маму поздравили с пополнением и вручили свидетельство о рождении, сообщает пресс-служба управления ЗАГС Бурятии.

