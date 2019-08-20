Егор стал пятым ребёнком в многодетной семье
15 августа 2019 года в Закаменском районном отделе ЗАГС вручили первый документ маме 200-го с начала года новорождённого в районе.
6 августа в родильном отделении Закаменской районной больницы у Олеси Жаркой родился мальчик, которого назвали Егор. Он стал пятым ребёнком в семье из села Баянгол.
Многодетную маму поздравили с пополнением и вручили свидетельство о рождении, сообщает пресс-служба управления ЗАГС Бурятии.
В Закаменском районе Бурятии родился двухсотый малыш
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Определены лучшие борцы кочевых народов
В столице Бурятии прошёл этап республиканского конкурса красоты и талантов
Врачи провели операции с использованием новейшего оборудования, которое недавно поступило в отделения
Открытие состоится в эту пятницу
Для этого «мусорному» оператору необходимо повысить собираемость платежей с населения
Историческое в Ангарске событие – открытие набережной – состоится в 29 сентября
Французский путешественник, начавший путь в Бурятии, в одиночку проплыл на каяке по Енисею
Женщина со своей семьёй проживает в аварийном доме
Стало известно, какие районы Бурятии наиболее популярны по программе «Дальневосточный гектар»
Награды высшей пробы чемпионата России завоевали три спортсмена из Бурятии
Учреждение предоставляет широкий спектр медицинских услуг монгольским гражданам
Самыми тихими и комфортными для проживания оказались небольшие городки северо-запада и юга страны
Визуальные эффекты и YouTube-style на службе у русской революции 1917 года
Его скелетированные останки были найдены около года назад
В реке обитают краснокнижные рыбы