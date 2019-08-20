На Байкальском кинофестивале фильмы покажут на куполе планетария

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Объявлен список участников секции «Полнокупольное кино» XVIII Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа» имени В. Г. Распутина, который пройдёт в Иркутске с 19 по 23 сентября. Конкурсная и внеконкурсная программы в других номинациях были утверждены ранее.Свои работы в секции «Полнокупольное кино» в этом году представят шесть авторов из пяти стран мира. В конкурсную программу вошли четыре работы из Японии, Польши и Канады. Внеконкурсная программа фестиваля пополнилась двумя картинами, представляющими Испанию и Беларусь. Традиционной площадкой для показов полнокупольного кино станет Иркутский планетарий.Победителя в номинации «Полнокупольное кино» определит международное жюри под руководством продюсера, генерального директора студии документального научно-популярного кино «Render Area» Хавьера Боллайна (Мадрид, Испания). Также, в состав жюри секции полнокупольного кино войдут редактор, журналист, автор книг, путешественник, автор и координатор социальных проектов, организатор и руководитель экспедиционного клуба «Базовый лагерь» Анна Важенина (Иркутск, Россия); продюсер, директор Минского международного фестиваля полнокупольного кино, заведующий Минским планетарием с 2008 года Александр Микулич (Минск, Республика Беларусь).«Возрождение Фукусимы» (Япония, 2018 год, 7 мин. Режиссёр: Маки Учида);«Небесный тур. (Окно во Вселенную», Япония, 2018 год, 35 мин. Режиссёр: Кагая);«Исследовать» (Польша, 2017 год, 27 мин. Режиссёр: Мачей Лиговский);«Полярное сияние» (Канада, 2019, 21 мин. Режиссёр: Томми Кэрон).«За пределами Солнечной системы» (Испания, 2018, 26 мин. Режиссёр: Хавьер Боллайн);«Мышата и Луна» (Беларусь, 2017, 16 мин. Режиссёры: Андрей Шохан, Анастасия Дыро).