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В Чите проведут костюмированный велопарад

В Чите проведут костюмированный велопарад
Общество,  Фото:pixabay.com
Он пройдёт в последний день Забайкальского супермарафона

В Чите 31 августа состоится массовый костюмированный велопарад «Зелёный велосипед», приуроченный к закрытию Забайкальского супермарафона. За 80 дней проекта все участники должны были пробежать или проехать на велосипеде суммарно 160 тысяч километров. В настоящее время в супермарафоне лидируют велосипедисты Василий Зубов и Елена Вахнина, а также бегуны Дмитрий Шабалин и Мarey C.

С 15:00 начнётся регистрация участников костюмированного пробега на площади Ленина. Для участия необходимо придумать свой образ и предварительно записаться. В параде смогут принять участие все желающие в возрасте от 4 до 80 лет. Обязательное условие – наличие велосипеда, самоката, лыжероллеров.

Парад торжественно откроется в 15:30. С 15:45 стартует дефиле участников и защита костюмов. Затем в 16:45 колонны должны будут построиться и проехать по маршруту «Олимпийская миля». В конце празднества горожане и гости Забайкальской столицы увидят концерт и торжественное награждение всех участников велошествия, соревнований и Забайкальского супермарафона.

Также в рамках праздничных мероприятий на площади Ленина с 15:00 до 15:45 пройдут соревнования в детской категории. В детских заездах будут участвовать мальчики и девочки 4-6 лет, 7-9 лет. Регистрация для них откроется в 14:30. А на велоплощадке выше стадиона СибВО с 13:00 до 15:00 состоятся велосоревнования для подростков и взрослых. Участников будут регистрировать с 12:30.

Возрастное ограничение 6+
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