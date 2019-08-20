В Ангарске откроют набережную, которую ждут много лет

Общество, Фото: администрация Ангарска

Историческое в Ангарске событие – открытие набережной – состоится в 29 сентября



Набережная – мечта многих поколений горожан. Ангарск – город, который находится между двух рек, до этого никогда не имел организованного выхода к воде. Сейчас работы по обустройству набережной находятся в активной фазе, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.



- Перед нами стоит серьёзная задача – организовать большой общегородской праздник. Мы долго ждали этого события – открытия набережной. Последние четыре года уделяли данному проекту много внимания. И должны отметить открытие набережной достойно, зрелищно, так, чтобы запомнилось, – поставил задачу мэр Сергей Петров.



Главное место действий – Набережный бульвар, который является центральным входом в прогулочную зону.



Ангарская набережная – это еще и семь километров маршрута со специальной резиновой беговой дорожкой. Именно поэтому праздник откроет спортивный старт.



В 11.00 на перекрёстке улицы Алешина с Радужной начнётся Ангарский полумарафон. Участникам мероприятия предстоит оценить качество нового объекта спортивной инфраструктуры на трех дистанциях. К участию в массовом забеге на три километра приглашаются все желающие. Далее настанет черёд подготовленных бегунов, которым предстоит преодолеть 10 и 21 километр. Их маршрут пройдёт не только по набережной, но и по улицам города.



Как ожидают организаторы, в полумарафоне примут участие 1200 человек. Причем, каждый в лучших традициях современных спортивных событий получит уникальную медаль финишера. Предварительная регистрация и постановление о проведении полумарафона – на сайте https://alpmarathon.ru/.



Праздник продолжится большой игровой интерактивной программой. Вечером состоится концертная театрализованная программа «Легенды реки Китой» с участием приглашённых артистов.



Завершится исторический для Ангарска день фейерверком, который будут запускать с острова Большой.

