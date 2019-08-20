Историческое в Ангарске событие – открытие набережной – состоится в 29 сентября
Набережная – мечта многих поколений горожан. Ангарск – город, который находится между двух рек, до этого никогда не имел организованного выхода к воде. Сейчас работы по обустройству набережной находятся в активной фазе, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
- Перед нами стоит серьёзная задача – организовать большой общегородской праздник. Мы долго ждали этого события – открытия набережной. Последние четыре года уделяли данному проекту много внимания. И должны отметить открытие набережной достойно, зрелищно, так, чтобы запомнилось, – поставил задачу мэр Сергей Петров.
Главное место действий – Набережный бульвар, который является центральным входом в прогулочную зону.
Ангарская набережная – это еще и семь километров маршрута со специальной резиновой беговой дорожкой. Именно поэтому праздник откроет спортивный старт.
В 11.00 на перекрёстке улицы Алешина с Радужной начнётся Ангарский полумарафон. Участникам мероприятия предстоит оценить качество нового объекта спортивной инфраструктуры на трех дистанциях. К участию в массовом забеге на три километра приглашаются все желающие. Далее настанет черёд подготовленных бегунов, которым предстоит преодолеть 10 и 21 километр. Их маршрут пройдёт не только по набережной, но и по улицам города.
Как ожидают организаторы, в полумарафоне примут участие 1200 человек. Причем, каждый в лучших традициях современных спортивных событий получит уникальную медаль финишера. Предварительная регистрация и постановление о проведении полумарафона – на сайте https://alpmarathon.ru/.
Праздник продолжится большой игровой интерактивной программой. Вечером состоится концертная театрализованная программа «Легенды реки Китой» с участием приглашённых артистов.
Завершится исторический для Ангарска день фейерверком, который будут запускать с острова Большой.
В Ангарске откроют набережную, которую ждут много лет
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Французский путешественник, начавший путь в Бурятии, в одиночку проплыл на каяке по Енисею
Женщина со своей семьёй проживает в аварийном доме
Стало известно, какие районы Бурятии наиболее популярны по программе «Дальневосточный гектар»
Награды высшей пробы чемпионата России завоевали три спортсмена из Бурятии
Учреждение предоставляет широкий спектр медицинских услуг монгольским гражданам
Самыми тихими и комфортными для проживания оказались небольшие городки северо-запада и юга страны
Визуальные эффекты и YouTube-style на службе у русской революции 1917 года
Его скелетированные останки были найдены около года назад
В реке обитают краснокнижные рыбы
Нарушение выявили в магазинах Северобайкальска
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы
На соревнования приедут около 200 человек из 13 российских регионов
В финале парного разряда вместе с партнёром они обыграли соперников из России и Украины
Она заняла третье место в дисциплине «кросс-спорт»
В мероприятии примут участие белорусские артисты – бард Алесь Камоцкий и группа «Рэха»