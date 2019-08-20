 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Августа

19 Августа

Популярное

В Ангарске откроют набережную, которую ждут много лет

В Ангарске откроют набережную, которую ждут много лет
Общество,  Фото:администрация Ангарска
Историческое в Ангарске событие – открытие набережной – состоится в 29 сентября

Набережная – мечта многих поколений горожан. Ангарск – город, который находится между двух рек, до этого никогда не имел организованного выхода к воде. Сейчас работы по обустройству набережной находятся в активной фазе, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

- Перед нами стоит серьёзная задача – организовать большой общегородской праздник. Мы долго ждали этого события – открытия набережной. Последние четыре года уделяли данному проекту много внимания. И должны отметить открытие набережной достойно, зрелищно, так, чтобы запомнилось, – поставил задачу мэр Сергей Петров.

Главное место действий – Набережный бульвар, который является центральным входом в прогулочную зону.

Ангарская набережная – это еще и семь километров маршрута со специальной резиновой беговой дорожкой. Именно поэтому праздник откроет спортивный старт.

В 11.00 на перекрёстке улицы Алешина с Радужной начнётся Ангарский полумарафон. Участникам мероприятия предстоит оценить качество нового объекта спортивной инфраструктуры на трех дистанциях. К участию в массовом забеге на три километра приглашаются все желающие. Далее настанет черёд подготовленных бегунов, которым предстоит преодолеть 10 и 21 километр. Их маршрут пройдёт не только по набережной, но и по улицам города.

Как ожидают организаторы, в полумарафоне примут участие 1200 человек. Причем, каждый в лучших традициях современных спортивных событий получит уникальную медаль финишера. Предварительная регистрация и постановление о проведении полумарафона – на сайте https://alpmarathon.ru/.

Праздник продолжится большой игровой интерактивной программой. Вечером состоится концертная театрализованная программа «Легенды реки Китой» с участием приглашённых артистов.

Завершится исторический для Ангарска день фейерверком, который будут запускать с острова Большой.
набережная
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Француз проплыл на каяке от Бурятии до Хакасии
Француз проплыл на каяке от Бурятии до Хакасии
Общество, 20.08.2019
Французский путешественник, начавший путь в Бурятии, в одиночку проплыл на каяке по Енисею
Жительнице Бурятии по суду дадут новое жильё
Жительнице Бурятии по суду дадут новое жильё
Общество, 20.08.2019
Женщина со своей семьёй проживает в аварийном доме
Жители Бурятии за 20 дней подали 900 заявлений на «дальневосточный гектар»
Жители Бурятии за 20 дней подали 900 заявлений на «дальневосточный гектар»
Общество, 20.08.2019
Стало известно, какие районы Бурятии наиболее популярны по программе «Дальневосточный гектар»
Бурятские лучники завоевали 6 медалей чемпионата России
Бурятские лучники завоевали 6 медалей чемпионата России
Общество, 20.08.2019
Награды высшей пробы чемпионата России завоевали три спортсмена из Бурятии
Тункинская больница развивает международный медицинский туризм
Тункинская больница развивает международный медицинский туризм
Общество, 20.08.2019
Учреждение предоставляет широкий спектр медицинских услуг монгольским гражданам
Улан-Удэ в хвосте рейтинга городов России по тишине
Улан-Удэ в хвосте рейтинга городов России по тишине
Общество, 20.08.2019
Самыми тихими и комфортными для проживания оказались небольшие городки северо-запада и юга страны
В Бурятии сняли фильм про «переломный год» в Байкальском регионе
В Бурятии сняли фильм про «переломный год» в Байкальском регионе
Общество, 20.08.2019
Визуальные эффекты и YouTube-style на службе у русской революции 1917 года
В Забайкалье устанавливают личность погибшего мужчины
В Забайкалье устанавливают личность погибшего мужчины
Общество, 20.08.2019
Его скелетированные останки были найдены около года назад
На севере Бурятии неизвестные загрязнили реку
На севере Бурятии неизвестные загрязнили реку
Общество, 20.08.2019
В реке обитают краснокнижные рыбы
В Бурятии предприниматели не сообщили о получении овощей и фруктов
В Бурятии предприниматели не сообщили о получении овощей и фруктов
Общество, 20.08.2019
Нарушение выявили в магазинах Северобайкальска 
В Улан-Удэ возможен дождь
В Улан-Удэ возможен дождь
Общество, 20.08.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы
В Чите разыграют кубок России по стрельбе из лука
В Чите разыграют кубок России по стрельбе из лука
Общество, 19.08.2019
На соревнования приедут около 200 человек из 13 российских регионов
Иркутский теннисист занял первое место международного турнира
Иркутский теннисист занял первое место международного турнира
Общество, 19.08.2019
В финале парного разряда вместе с партнёром они обыграли соперников из России и Украины
Забайкальская ориентировщица стала призёром всероссийских соревнований
Забайкальская ориентировщица стала призёром всероссийских соревнований
Общество, 19.08.2019
Она заняла третье место в дисциплине «кросс-спорт»
В Иркутской области пройдёт форум белорусов
В Иркутской области пройдёт форум белорусов
Общество, 19.08.2019
В мероприятии примут участие белорусские артисты – бард Алесь Камоцкий и группа «Рэха»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^