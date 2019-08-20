В Бурятии хирурги испытали уникальное диагностическое оборудование

Врачи провели операции с использованием новейшего оборудования, которое недавно поступило в отделения



Интраоперационный нейрофизиологический монитор разработан специально для работы в операционной. Он позволяет обеспечить безопасность пациента, защитить его от повреждения структур нервной системы, развития послеоперационного неврологического дефицита. Аппарат расширяет возможности эндохирургов, сердечно-сосудистых хирургов, нейрохирургов, челюстно-лицевых хирургов.



В Республиканской клинической больнице имени Семашко заведующие ЛОР-отделением и отделением общей хирургии провели операции с использованием новейшего оборудования, которое недавно поступило в отделения. Врачам помогал специально приехавший из Москвы врач-нейрофизиолог Игорь Маркович Куперман.



- Интраоперационный нейромониторинг вносит значительный вклад в локализацию и функциональное наблюдение за нервами, а также интраоперационное сохранение нервной функции. При ЛОР-операциях, например, мониторинг нервов имеет большое значение. Защищая нервы, можно значительно свести к минимуму риски, связанные с проведением процедур. Республиканская больница - первая в регионе, кто использует данное оборудование, - сообщил Игорь Куперман.



- Хирург может не чётко увидеть нерв, он может его повредить, но теперь нейрофизиологический мониторинг позволяет стопроцентно гарантировать безопасность и целостность нервных образований, - отметил Александр Дондитов, заведующий оториноларингологическим отделением.



«Если сравнить с машинами, то есть «Жигули», есть «Хёндай», есть «Бентли», есть «Феррари». Вот это «Феррари», то есть это лучшее, что есть в мире нейрохирургии», добавил Игорь Куперман, нейрофизиолог.



Освоить чудо-технику, говорят профессионалы, несложно. Но её возможности ошеломляют. В нейрохирургии нейромониторинг помогает врачам в удалении опухолей головного мозга. Так называемая картография - локализация функциональных областей - имеет важнейшее значение в нейрохирургии для целенаправленного и щадящего удаления глиом и других опухолей головного мозга. С его помощью можно определить местонахождение речевых и двигательных зон и защитить их во время последующей резекции.



Нейромониторинг необходим сердечно-сосудистым хирургам при операциях на сонных артериях. Измерение соматосенсорных потенциалов (СВП) рекомендуется для мониторинга афферентных путей. Это служит для выявления дефицита крови в полушариях головного мозга.



В ЛОР-хирургии система предупреждает хирурга, в том числе при барабанной пластике, установке имплантата улитки и при мастоидэктомии, при фрезеровании вблизи костных структур, и сводит к минимуму риск повреждения нервов.



В челюстно-лицевой хирургии для достижения наилучших функциональных и косметических результатов требуется тонкий и тщательный подход со стороны хирурга. И здесь аппарат нейромониторинга приходит на помощь.



На второй день заведующий отделением общей хирургии, эндохирург Сергей Михайлович Санжимитыпов провёл операцию по удалению паращитовидных желез. При проведении операций на щитовидной железе хирургическое вмешательство выполняется в области расположения нервов и нервных структур лица и шеи, что требует от хирурга ювелирной точности. Интраоперационный нейромониторинг - это методика обнаружения и контроля функции нервных структур во время операции, она позволяет хирургу избежать непреднамеренной травмы нерва.



До недавнего времени нейромониторинг считался необходимым только для проведения редких и сложных операций, но на сегодняшний день интраоперационный контроль целостности нервных проводящих путей все шире внедрятся в ежедневную практику, так как снижение риска послеоперационных осложнений становится одной из ключевых задач при проведении оперативных вмешательств, сообщает пресс-служба республиканской больницы.

