Француз проплыл на каяке от Бурятии до Хакасии

Французский путешественник, начавший путь в Бурятии, в одиночку проплыл на каяке по Енисею



Французский путешественник и спортсмен Хьюго Ле Теннье в одиночку на каяке проплыл по Енисею. Он преодолел путь из Бурятии до юга Красноярского края, а затем до столицы Абакана Хакасии.



«Живи приключением» – так называется блог Хьюго Ле Теннье. Французский путешественник рассказал, что его издавна привлекала и манила Россия и особенно те территории, которые удалены от благ цивилизации. Именно поэтому в поисках новых впечатлений французский путешественник решил отправиться в Сибирь.



- Хьюго Ле Теннье в течение года разрабатывал свой маршрут, тщательно продумывая всё до мелочей. В начале этого года он связался с сотрудниками заповедника «Саяно-Шушенский», изложил свои планы, чтобы получить пропуск от администрации на пребывание в охранной зоне заповедника, а также более подробно узнать о правилах нахождения на участке маршрута вдоль границ особо охраняемой природной территории, - сообщили в пресс-службе заповедника «Саяно-Шушенский».



Но акватория Саянского моря – это только часть путешествия Хьюго Ле Теннье. Отправной точкой стало село Орлик – административный центр Окинского района Бурятии. Это село расположено на правом берегу реки Оки.



Оттуда молодой искатель приключений добрался до озера Хара Нур в Окинском районе, а дальнейший путь он продолжил на небольшом надувном каяке.



В городе Кызыл Хьюго Ле Теннье сделал небольшую остановку, приобрёл необходимые продукты и вещи, а затем продолжил движение по запланированному маршруту в направлении охранной зоны Саяно-Шушенского заповедника – водохранилищу Саяно-Шушенской ГЭС (Красноярский край). Добравшись до самого южного кордона заповедника – Шугур (первого на его пути), француз причалил к берегу, чтобы зарегистрировать своё пребывание в охранной зоне заповедника.



- На Шугуре Хьюго Ле Теннье встретили по-русски радушно, накормили, помогли отремонтировать сломавшееся весло, и затем он продолжил своё путешествие, придерживаясь плана, - отметили в заповеднике «Саяно-Шуненский».



В последующем Хьюго Ле Теннье отмечался и на других кордонах заповедника. Госинспекторы гостеприимно принимали путешественника из Франции, рассказывали о растениях и животных, насколько позволяли знания английского языка, предлагали свою помощь. Таким образом, француз проплыл вдоль восточной и северной границ заповедника и вышел за пределы его охранной зоны.



Финишем маршрута Хьюго Ле Теннье стал город Абакан.



- Во время путешествия француз делился впечатлениями со своими подписчиками, выходя по возможности в интернет и делая записи, о каждом дне своего приключения посреди российских просторов. Путешественник делился не только восхищением от красоты земли, но и не менее восторгался красотой души русских людей, которые очень приветливо принимали французского искателя приключений. В одном из своих постов Хьюго даже написал, что к нему относились, как «к родному внуку», - рассказали в пресс-службе заповедника.



В дальнейшем Хьюго планирует написать книгу о своей экспедиции.





