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Жительнице Бурятии по суду дадут новое жильё

Жительнице Бурятии по суду дадут новое жильё
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина со своей семьёй проживает в аварийном доме

Жительница посёлка Каменск Кабанского района Бурятии со своей проживает в многоквартирном доме по договору социального найма. В 2015 году дом признан аварийным и подлежащим сносу.

По закону, семье должно быть предоставлено другое жилое помещение по договору социального найма.

В суд направлен иск к администрации городского поселения «Каменское» о предоставлении семье благоустроенного жилья вне очереди.

Суд удовлетворил иск, администрация поселения обязана в течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения предоставить жильё по договору социального найма, пригодное для постоянного проживания, расположенное в черте населённого пункта.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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