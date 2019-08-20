Жительнице Бурятии по суду дадут новое жильё

Женщина со своей семьёй проживает в аварийном доме
Жительница посёлка Каменск Кабанского района Бурятии со своей проживает в многоквартирном доме по договору социального найма. В 2015 году дом признан аварийным и подлежащим сносу.
По закону, семье должно быть предоставлено другое жилое помещение по договору социального найма.
В суд направлен иск к администрации городского поселения «Каменское» о предоставлении семье благоустроенного жилья вне очереди.
Суд удовлетворил иск, администрация поселения обязана в течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения предоставить жильё по договору социального найма, пригодное для постоянного проживания, расположенное в черте населённого пункта.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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Общество, Фото:
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