Жители Бурятии за 20 дней подали 900 заявлений на «дальневосточный гектар»

Стало известно, какие районы Бурятии наиболее популярны по программе «Дальневосточный гектар»



Со старта программы «Дальневосточный гектар» в Бурятии с 1 августа жители республики подали около 900 заявлений на получение земельных участков. Наиболее популярными среди заявителей являются Иволгинский, Тарбагатайский, Селенгинский, Кабанский, Прибайкальский и Кяхтинский районы, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Большой популярностью пользуются компактно расположенные группы земельных участков, прилегающие к существующим сёлам, так называемые агломерации в районе сёл Кардон, Тарбагатай Тарбагатайского района, Ключи, Каленова Иволгинского района и Турунтаево Прибайкальского района.



В основном заявители планируют строить жилье, вести личное подсобное хозяйство, а также использовать участки как сенокосы.



Первый «гектарщик», предприниматель Александр Ботов, который выбрал «Дальневосточный гектар» в Тарбагатайском районе, планирует построить на полученных с супругой двух гектарах мебельную фабрику.



- В планах приобретение и дополнительного оборудования. Зашёл на сайт, за один вечер разобрался и выбрал место возле федеральной трассы, ведь эта дорога мне знакома. Рядом находится подстанция, в 20 метрах речка. В планах здесь построить и жильё для работников, потому что с кадрами у нас большая проблема, - рассказывал Александр Ботов.



Программа «Дальневосточный гектар» стартовала в Бурятии 1 августа 2019 года. Выбрать и бесплатно получить в пользование земельный участок от 10 соток до 1 гектара могут только жители Бурятии.



С 1 февраля 2020 года право участвовать в программе на территории республики появится у всех дальневосточников. С 1 августа 2020 года – «дальневосточные гектары» Бурятии станут доступны всем россиянам. Этапность предусмотрена для того, чтобы жители региона первыми смогли подать заявления на землю, которую они любят и знают, где жили их предки. Оформить «дальневосточный гектар» можно через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», а также через МФЦ или управление Росреестра по Бурятии.



Из действия программы «Дальневосточный гектар» исключена Центральная экологическая зона Байкала. Правительством Бурятии дополнительно в зоны «Нельзя» включены Северобайкальск, Улан-Удэ и двадцатикилометровая (буферная) зона вокруг него, чтобы не помешать планам развития городов. А также зоны экономического благоприятствования, лечебно-оздоровительные местности и сакральные объекты.

