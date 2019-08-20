Жители Бурятии за 20 дней подали 900 заявлений на «дальневосточный гектар»

Стало известно, какие районы Бурятии наиболее популярны по программе «Дальневосточный гектар»
Со старта программы «Дальневосточный гектар» в Бурятии с 1 августа жители республики подали около 900 заявлений на получение земельных участков. Наиболее популярными среди заявителей являются Иволгинский, Тарбагатайский, Селенгинский, Кабанский, Прибайкальский и Кяхтинский районы, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Большой популярностью пользуются компактно расположенные группы земельных участков, прилегающие к существующим сёлам, так называемые агломерации в районе сёл Кардон, Тарбагатай Тарбагатайского района, Ключи, Каленова Иволгинского района и Турунтаево Прибайкальского района.
В основном заявители планируют строить жилье, вести личное подсобное хозяйство, а также использовать участки как сенокосы.
Первый «гектарщик», предприниматель Александр Ботов, который выбрал «Дальневосточный гектар» в Тарбагатайском районе, планирует построить на полученных с супругой двух гектарах мебельную фабрику.
- В планах приобретение и дополнительного оборудования. Зашёл на сайт, за один вечер разобрался и выбрал место возле федеральной трассы, ведь эта дорога мне знакома. Рядом находится подстанция, в 20 метрах речка. В планах здесь построить и жильё для работников, потому что с кадрами у нас большая проблема, - рассказывал Александр Ботов.
Программа «Дальневосточный гектар» стартовала в Бурятии 1 августа 2019 года. Выбрать и бесплатно получить в пользование земельный участок от 10 соток до 1 гектара могут только жители Бурятии.
С 1 февраля 2020 года право участвовать в программе на территории республики появится у всех дальневосточников. С 1 августа 2020 года – «дальневосточные гектары» Бурятии станут доступны всем россиянам. Этапность предусмотрена для того, чтобы жители региона первыми смогли подать заявления на землю, которую они любят и знают, где жили их предки. Оформить «дальневосточный гектар» можно через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», а также через МФЦ или управление Росреестра по Бурятии.
Из действия программы «Дальневосточный гектар» исключена Центральная экологическая зона Байкала. Правительством Бурятии дополнительно в зоны «Нельзя» включены Северобайкальск, Улан-Удэ и двадцатикилометровая (буферная) зона вокруг него, чтобы не помешать планам развития городов. А также зоны экономического благоприятствования, лечебно-оздоровительные местности и сакральные объекты.
Жители Бурятии за 20 дней подали 900 заявлений на «дальневосточный гектар»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Французский путешественник, начавший путь в Бурятии, в одиночку проплыл на каяке по Енисею
Женщина со своей семьёй проживает в аварийном доме
Стало известно, какие районы Бурятии наиболее популярны по программе «Дальневосточный гектар»
Награды высшей пробы чемпионата России завоевали три спортсмена из Бурятии
Учреждение предоставляет широкий спектр медицинских услуг монгольским гражданам
Самыми тихими и комфортными для проживания оказались небольшие городки северо-запада и юга страны
Визуальные эффекты и YouTube-style на службе у русской революции 1917 года
Его скелетированные останки были найдены около года назад
В реке обитают краснокнижные рыбы
Нарушение выявили в магазинах Северобайкальска
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы
На соревнования приедут около 200 человек из 13 российских регионов
В финале парного разряда вместе с партнёром они обыграли соперников из России и Украины
Она заняла третье место в дисциплине «кросс-спорт»
В мероприятии примут участие белорусские артисты – бард Алесь Камоцкий и группа «Рэха»