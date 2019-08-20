Награды высшей пробы чемпионата России завоевали три спортсмена из Бурятии
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Спортсмены Центра спортивной подготовки Бурятии завоевали 6 медалей на чемпионате России по стрельбе из лука, который завершился 18 августа в Иркутске.
Бальжинима Цыремпилов и Наталья Эрдыниева стали чемпионами России. Спортсмены завоевали золотые медали в стрельбе из классического лука в команде-микс. На счету у Натальи Эрдыниевой ещё одна медаль. Спортсменка стала бронзовым призёром в личном первенстве.
Серебро в личном первенстве взяла серебряный призёр Олимпиады-2016 Инна Степанова.
В личном первенстве у мужчин также две медали. Титул чемпиона и награду высшей пробы завоевал Баир Цыбекдоржиев. Бронзовая награда у Цырена Балтакова.
Чемпионат России по стрельбе из лука проходил в Иркутске с 14 по 18 августа. За звание сильнейших лучников России боролись 192 спортсмена из 22 регионов России.
По итогам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в финальном этапе Кубка мира, который пройдёт с 4 по 7 сентября на стадионе «Лужники» в Москве.
Бурятские лучники завоевали 6 медалей чемпионата России
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