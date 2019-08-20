В Бурятии предприниматели не сообщили о получении овощей и фруктов

Нарушение выявили в магазинах Северобайкальска



Специалисты Россельхознадзора выявили нарушение законодательства области обеспечения карантина растений в отношении ИП Мирзозода, ИП Джалилов. Возбуждены административные дела.



При проведении планового рейда магазинов в Северобайкальске, принадлежащих индивидуальном предпринимателям, установлен факт продажи свежих овощей, фруктов и сухофруктов, о доставке которых в Россельхознадзор не был извещён надлежащим образом. Продукция была доставлена из Красноярска ещё в начале августа 2019 года.



По закону, граждане, юридические лица обязаны немедленно извещать надзорный орган о доставке подкарантинного груза.



- Нарушение указанных требований препятствует осуществлению фитосанитарного контроля за перемещаемой по территории России продукцией и создаёт угрозу распространения карантинных вредных организмов, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

