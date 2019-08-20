В Улан-Удэ возможен дождь

По данным Бурятского гидрометцентра, 20 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы



Утром местами туманы. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 12-17 м/с. Температура днём 18-23, при дожде 12-17 тепла.



В Улан-Удэ возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10, с порывами до 15 м/с. Температура днём 19-21 тепла.



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