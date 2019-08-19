Молодые мамы Бурятии осваивают новые профессии

В 2019 году уже 105 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, прошли бесплатное обучение от службы занятости населения



Органы службы занятости населения Бурятии проводят для молодых мам, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, профобучение и дополнительное образование. Такое обучение позволяет женщине повысить квалификацию по имеющейся специальности, получить новую профессию, а также дополнительные знания, умения и навыки для успешной профессиональной деятельности. Обучение проводится бесплатно, по окончании выдается документ установленного образца, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Большим спросом пользуются программы повышения квалификации, связанные с освоением новых компьютерных программ – технологий, и профессии, относящиеся к сферам торговли, медицины, общественного питания и бытовых услуг. Это – продавец продовольственных товаров, повар, кондитер, портной, флорист, медицинская сестра, фельдшер, парикмахер, маникюрист, визажист и т.д.



Всего в 2019 году при содействии органов службы занятости планируется обучение 160 мам малышей до 3-х лет. С 2020 по 2024 годы мероприятие будет осуществляться в рамках реализации в республике регионального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет» национального проекта «Демография». Планируется обучить 1564 женщин.



Участницами могут стать женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, состоящие в трудовых отношениях и планирующие возвращение к трудовой деятельности в течение трех месяцев со дня получения документа об окончании курсов.



По вопросам прохождения обучения можно обращаться в Центр занятости населения по месту прописки, а также по телефону горячей линии Республиканского агентства занятости населения 41-70-41.













