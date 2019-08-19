 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Августа

18 Августа

Популярное

Молодые мамы Бурятии осваивают новые профессии

Молодые мамы Бурятии осваивают новые профессии
Общество,  Фото:pixabay.com
В 2019 году уже 105 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, прошли бесплатное обучение от службы занятости населения

Органы службы занятости населения Бурятии проводят для молодых мам, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, профобучение и дополнительное образование. Такое обучение позволяет женщине повысить квалификацию по имеющейся специальности, получить новую профессию, а также дополнительные знания, умения и навыки для успешной профессиональной деятельности. Обучение проводится бесплатно, по окончании выдается документ установленного образца, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Большим спросом пользуются программы повышения квалификации, связанные с освоением новых компьютерных программ – технологий, и профессии, относящиеся к сферам торговли, медицины, общественного питания и бытовых услуг. Это – продавец продовольственных товаров, повар, кондитер, портной, флорист, медицинская сестра, фельдшер, парикмахер, маникюрист, визажист и т.д.

Всего в 2019 году при содействии органов службы занятости планируется обучение 160 мам малышей до 3-х лет. С 2020 по 2024 годы мероприятие будет осуществляться в рамках реализации в республике регионального проекта «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет» национального проекта «Демография». Планируется обучить 1564 женщин.

Участницами могут стать женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, состоящие в трудовых отношениях и планирующие возвращение к трудовой деятельности в течение трех месяцев со дня получения документа об окончании курсов.

По вопросам прохождения обучения можно обращаться в Центр занятости населения по месту прописки, а также по телефону горячей линии Республиканского агентства занятости населения 41-70-41.






профессии правительство республики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Молодые мамы Бурятии осваивают новые профессии
Молодые мамы Бурятии осваивают новые профессии
Общество, 19.08.2019
В 2019 году уже 105 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, прошли бесплатное обучение от службы занятости населения

В улан-удэнской колонии прошло первенство по самбо
В улан-удэнской колонии прошло первенство по самбо
Общество, 19.08.2019
За победу состязались 44 осуждённых
105 детей из Бурятии прибыли на международные игры в Читу
105 детей из Бурятии прибыли на международные игры в Читу
Общество, 19.08.2019
В соревнованиях примут участие более 600 спортсменов из Забайкальского края, Бурятии, Китая и Монголии
Аллею российско-монгольской дружбы создали на «Селенге-2019»
Аллею российско-монгольской дружбы создали на «Селенге-2019»
Общество, 19.08.2019
Совместное российско-монгольское учение стартовало в Монголии 15 августа
В память о погибшем актёре бурятского «Головара» создали клип
В память о погибшем актёре бурятского «Головара» создали клип
Общество, 19.08.2019
В клипе памяти Владимира Срабионова прозвучала песня, которая не вошла в фильм «Головар»
В Улан-Удэ под развязкой появилось граффити
В Улан-Удэ под развязкой появилось граффити
Общество, 19.08.2019
Яркое граффити выполнили уличные художники из Новосибирска
В Улан-Удэ на открытии театральных касс поработают «экстрасенсы»
В Улан-Удэ на открытии театральных касс поработают «экстрасенсы»
Общество, 19.08.2019
Театр имени Бестужева празднично откроет кассы
Вышел трейлер документального фильма о Даши Намдакове
Вышел трейлер документального фильма о Даши Намдакове
Общество, 19.08.2019
Картину «Отец Байкал» покажут на международном кинофестивале
Дожди и туманы ожидаются в Бурятии
Дожди и туманы ожидаются в Бурятии
Общество, 19.08.2019
Синоптики обещают осадки и туманы также в соседних регионах  
В фестивале оперы в Улан-Удэ примут участие три дирижёра
В фестивале оперы в Улан-Удэ примут участие три дирижёра
Общество, 19.08.2019
С 15 по 22 сентября на сцене Бурятского театра оперы и балета пройдёт VI фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина (16+)
Бегущие улан-удэнцы собрали 30 мешков мусора
Бегущие улан-удэнцы собрали 30 мешков мусора
Общество, 19.08.2019
В столице Бурятии состоялась необычная экологическая акция
В Иркутске подбирают варианты сноса самостроя возле брандмауэрной стены
В Иркутске подбирают варианты сноса самостроя возле брандмауэрной стены
Общество, 19.08.2019
История со сносом строения тянется уже несколько лет
В Улан-Удэ после ремонта открылся бассейн ФСК
В Улан-Удэ после ремонта открылся бассейн ФСК
Общество, 19.08.2019
Ремонтные работы длились почти месяц

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^