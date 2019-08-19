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105 детей из Бурятии прибыли на международные игры в Читу

105 детей из Бурятии прибыли на международные игры в Читу
Общество, 
В соревнованиях примут участие более 600 спортсменов из Забайкальского края, Бурятии, Китая и Монголии

105 детей из Бурятии примут участие в IX международных детских играх, которые пройдут в Чите. Бурятская команда уже прибыла в Забайкальский край, сообщает пресс-служба минспорта республики.

Детские спортивные игры пройдут в Чите с 19 по 24 августа. В них примут участие около 600 спортсменов из Забайкальского края, Бурятии, Китая и Монголии.

Всего от Бурятии в соревнованиях примут участие 105 детей 2003-2004 годов рождения. Каждый из них прошёл конкурсный отбор, а также строгий медицинский осмотр. За звание лучших на Международных играх поборются юные легкоатлеты, борцы, боксёры, дзюдоисты, теннисисты, волейболисты, баскетболисты, пловцы, стрелки из лука, футболисты и представители бурятской национальной борьбы бухэ барилдаан.

Поддерживают и наставляют ребят в Чите 17 тренеров и 2 судей.

Международные игры завершатся 23 сентября.

спорт Международные детские игры
 
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