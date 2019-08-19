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В Иркутске пройдёт фестиваль русской культуры

В Иркутске пройдёт фестиваль русской культуры
Общество,  Фото:pixabay.com
В рамках мероприятия «русские богатыри Байкала» сразятся в традиционных видах спорта

В Иркутске состоится II фестиваль русской культуры. Мероприятие пройдёт 24 августа на площади у дворца спорта и на стадионе «Труд».

В рамках фестиваля будут организованы тематические площадки:
- региональный конкурс русской песни, русского танца, национального русского костюма;
- региональный турнир «Русские богатыри Байкала» по традиционным русским видам спорта: лапта, городки, самбо, гиревой спорт, перетягивание каната, силовой экстрим;
- «Фестиваль русской кухни»;
- фестиваль «Русские ремёсла и сувениры» при участии мастеров «Иркутского Арбата».

Кроме того, на фестивале будут работать интерактивные площадки, среди которых: русские забавы, игротека – настольная игра «Сказка», музей «Русская печка». Также запланированы конкурсная программа от «Ремесленной пекарни», мастерская деревообработки от Иркутского техникума архитектуры и строительства, «Харлампиевская станица: жизнь казачьей станицы в наши дни.

В рамках фестиваля будут представлены экспозиции блюд русской кухни. Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» проведет мастер-класс «Штоковая кукла – от замысла к воплощению», «Иркутский зоосад» покажет животных «Деревенской усадьбы», пройдёт демонстрация эксклюзивной коллекции кокошников от Светланы Бекаревой, состоятся соревнования по экоборью. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
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