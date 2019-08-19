В Иркутске пройдёт фестиваль русской культуры

В рамках мероприятия «русские богатыри Байкала» сразятся в традиционных видах спорта



В Иркутске состоится II фестиваль русской культуры. Мероприятие пройдёт 24 августа на площади у дворца спорта и на стадионе «Труд».



В рамках фестиваля будут организованы тематические площадки:

- региональный конкурс русской песни, русского танца, национального русского костюма;

- региональный турнир «Русские богатыри Байкала» по традиционным русским видам спорта: лапта, городки, самбо, гиревой спорт, перетягивание каната, силовой экстрим;

- «Фестиваль русской кухни»;

- фестиваль «Русские ремёсла и сувениры» при участии мастеров «Иркутского Арбата».



Кроме того, на фестивале будут работать интерактивные площадки, среди которых: русские забавы, игротека – настольная игра «Сказка», музей «Русская печка». Также запланированы конкурсная программа от «Ремесленной пекарни», мастерская деревообработки от Иркутского техникума архитектуры и строительства, «Харлампиевская станица: жизнь казачьей станицы в наши дни.



В рамках фестиваля будут представлены экспозиции блюд русской кухни. Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» проведет мастер-класс «Штоковая кукла – от замысла к воплощению», «Иркутский зоосад» покажет животных «Деревенской усадьбы», пройдёт демонстрация эксклюзивной коллекции кокошников от Светланы Бекаревой, состоятся соревнования по экоборью. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

