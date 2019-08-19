Вход свободный
В рамках всероссийской акции «Ночь кино» по всей стране планируются специальные ночные сеансы в кинотеатрах, а также бесплатные показы отечественных фильмов. Одной из площадок «Ночи кино» станет Бурятская филармония. Мероприятие состоится 24 августа с 17.00 до 00.00.
Зрители увидят три картины, которые победили в предварительном голосовании:
- 17:00 – «Домовой» - российский комедийный фильм-фэнтези режиссера Евгения Бедарева. Премьера фильма в России состоялась 11 апреля 2019 года;
- 19:00 – «Балканский рубеж» - российско-сербский военно-драматический боевик режиссёра Андрея Волгина, посвящённый секретной операции по захвату аэродрома Слатина в Косово и Метохии во время военной операции НАТО в Югославии;
- 22:00 – «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» - российский полнометражный художественный фильм комедийного жанра, снятый в 2018 году.
Вход свободный.
Всероссийская акция «Ночь кино» проходит с 2016 года и приурочена к ежегодному празднованию Дня российского кино.
Как сообщал «Байкал-Daily», показ фильмов в рамках акции состоится и в Национальной библиотеке.
Возрастное ограничение: 6+
В Бурятской филармонии пройдёт «Ночь кино»
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