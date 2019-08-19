Забайкальцы завоевали 7 медалей по воркауту в Улан-Удэ

В дисциплине «Воркаут-батлы 18+» читинцы заняли весь пьедестал



Забайкальские спортсмены успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по воркауту «Workout Battle's», которые прошли в улан-удэнском парке «Юбилейный» 16 августа. На состязания по уличной гимнастике приехало 7 атлетов из Читы.



В дисциплине «Воркаут-батлы 18+» победителем стал Николай Гончаренко, второе место завоевал Глеб Дельгас, третье место у Максима Агафонова. В этой же дисциплине среди спортсменов до 18 лет серебряным призёром стал Никита Рогожин, а бронзовым – Валерий Ягодинский.



В троеборье победу одержал Николай Гончаренко. «Серебро» получил Глеб Дельгас. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкалья.

