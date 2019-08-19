Забайкальская ориентировщица стала призёром всероссийских соревнований

Она заняла третье место в дисциплине «кросс-спорт»



С 15 по 18 августа в городе Владимире прошли кубок России и всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию в спринтерских дисциплинах. В мероприятии приняли участие спортсмены из Забайкалья.



Забайкальская спортсменка Александра Ткачук завоевала бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях в дисциплине «кросс-спорт (общий старт)» в группе девушек до 19 лет. Тренируют Александру Алексей Лукьяненко и Наталья Логутенко. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.



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