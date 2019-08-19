Вышел трейлер документального фильма о Даши Намдакове

В середине июня в Москве состоялся закрытый показ документального фильма «Отец Байкал», повествующего о жизни и творчестве скульптора Даши Намдакова. Также в фильме рассказывается история установки скандальной скульптуры «Хранитель Байкала» на острове Ольхон. Картина выпущена продюсерским центром Сергея Мирошниченко, режиссёр киноленты – Марина Мария Мельник.
- Любая идея начинается с мысли. У этих гор, у этого моря есть хозяева. Буряты называют: «Бавай» - это «отец», «Байгал» - это «Байкал». Этот отец должен вот здесь вот встать. И люди, которые приходят, должны понимать, что это…да…это – Отец Байкал, - говорит Даши Намдаков в видеоролике.
В трейлере можно увидеть кадры Байкала и Ольхона, кадры горящих лесов и камлающих шаманов, руки мастера за работой и готовые скульптуры.
- Раз уж посчастливилось родиться в таких местах, так надо не только брать, суметь и отдать, - говорит скульптор.
«Фильм получился пронзительной сагой, в которой прослеживаются три лейтмотива. В первую очередь, это всеобщие темы - проблемы экологии озера, всей Сибири, а также взаимоотношений государства и человека. Наравне с этим раскрыта личная история семьи Намдаковых, роль Байкала в творчестве Даши и важность этого скульптурного преподношения для художника», -говорится на официальном сайте Намдакова.
В сентябре документальный фильм покажут на международном кинофестивале «Предчувствие» в Челябинске.
- Я думаю «Отец Байкал» стоит посмотреть тем, кто хочет увидеть притчу о Блудном сыне, просочившуюся в документальную реальность. Познакомиться со священным озером Байкал, с богатствами Сибири и великим скульптором Даши Намдаковым, который способен бороться за свою Родину, – рассказала Марина Мария Мельник, режиссер картины.
Как сообщал «Байкал-Daily», скандально известную скульптуру «Хранитель Байкала» Даши Намдаков планировал установить на мысе Хобой на Ольхоне, но местные жители выступили против, собирали подписи против появления скульптуры и даже направляли жалобы в природоохранную прокуратуру. В прошлом году было решено установить «Хранителя Байкала» в посёлке Узуры, расположенном на восточном берегу Ольхона.