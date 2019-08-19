Вышел трейлер документального фильма о Даши Намдакове

В середине июня в Москве состоялся закрытый показ документального фильма «Отец Байкал», повествующего о жизни и творчестве скульптора Даши Намдакова. Также в фильме рассказывается история установки скандальной скульптуры «Хранитель Байкала» на острове Ольхон. Картина выпущена продюсерским центром Сергея Мирошниченко, режиссёр киноленты – Марина Мария Мельник.











<br />





- Любая идея начинается с мысли. У этих гор, у этого моря есть хозяева. Буряты называют: «Бавай» - это «отец», «Байгал» - это «Байкал». Этот отец должен вот здесь вот встать. И люди, которые приходят, должны понимать, что это…да…это – Отец Байкал, - говорит Даши Намдаков в видеоролике.