Дожди и туманы ожидаются в Бурятии

Синоптики обещают осадки и туманы также в соседних регионах



Дожди, туман и небольшое понижение температуры днём ожидаются в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на представителя Забайкальского гидрометцентра.



По Бурятии местами кратковременные дожди, грозы, утром туман. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью +8, +13, местами +1, +6 градусов. Днём +20, +25, местами до +20 градусов.



По Забайкальскому краю дожди, по восточным и юго-восточным районам местами сильные, днём с грозами, утром туман. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров с секунду. Температура ночью +7, +12, местами +2, +7 градусов. Днём +16, +21, в четверг +19, +24 градуса.



По Иркутской области переменная облачность, в большинстве районов без осадков. В северных и западных районах небольшие и умеренные дожди, днём грозы. Ветер юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью +7, +12, при прояснении +3, +8 градусов. Днём +19, +24, местами до +12 градусов.

