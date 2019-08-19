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В фестивале оперы в Улан-Удэ примут участие три дирижёра

В фестивале оперы в Улан-Удэ примут участие три дирижёра
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
С 15 по 22 сентября на сцене Бурятского театра оперы и балета пройдёт VI фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина (16+)

В нём примут участие известные оперные артисты и три дирижёра, сообщает пресс-служба Бурятского оперного театра.

В программу мероприятия войдут лучшие оперные постановки из репертуара театра и гала-концерт. Фестиваль откроется показом оперы Джузеппе Верди «Риголетто», премьера которой состоялась весной 2019 года. Зрителям будут также представлены оперы «Кармен» Жоржа Бизе, «Бал-маскарад» Джузеппе Верди и «Тоска» Джакомо Пуччини. Закроется фестиваль гала-концертом с участием солистов оперной труппы театра, хора и оркестра Бурятского театра оперы и балета.

За дирижерский пульт в разные дни фестиваля встанут Виталий Шевелев, Чия Амос (Сингапур) и молодой дирижёр Георгий Албегов (Санкт-Петербург).

Виталий Шевелев, выпускник Санкт-Петербургской консерватории и лауреат I международного конкурса молодых дирижёров им. Мусина, вот уже два сезона является дирижёром Бурятского театра оперы и балета, он стал дирижёром-постановщиком опер «Свадьба Фигаро» и «Демон». На фестивале оперы им. Лхасарана Линховоина Виталий Шевелев будет руководить оркестром на показах опер «Кармен» и «Тоска».

На опере «Риголетто» бурятский зритель снова встретится с Чия Амосом, дирижером, пианистом и композитором из Сингапура, лауреатом международных конкурсов, в том числе дирижерского конкурса итальянской оперы Академии им. Риккардо Мути. В январе 2019 года сингапурский дирижёр уже выступал в Бурятии.

Оперой «Тоска» будет дирижировать другой гость фестиваля - молодой дирижёр Георгий Албегов, выпускник Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова, приглашенный дирижёр владикавказского филиала Мариинского театра.

Фестиваль оперы им. Лхасарана Линховоина проходит на сцене Бурятского театра оперы и балета с 1990 года. В 2019 году, объявленном в России годом театра, он будет посвящён 95-летию со дня рождения оперного певца, чьё имя для многих ассоциируется со становлением и расцветом бурятского оперного искусства. Художественным руководителем фестиваля выступит дочь Лхасарана Лодоновича, народная артистка России Дарима Линховоин.

В течение недели на сцене Бурятского театра оперы и балета выступят приглашённые артисты: солисты Мариинского театра Юлия Маточкина, Владислав Сулимский, заслуженный артист Бурятии и Монголии Ариунбаатар Ганбаатар; солист Красноярского театра оперы и балета, заслуженный артист Бурятии Михаил Пирогов; солистка Татарского театра оперы и балета Венера Протасова; солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Аюна Базаргуруева и Савва Хастаев; солист Театра оперы и балета Монголии Гомбо-Очир Бямбажав.


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