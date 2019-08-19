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В Иркутской области на празднике сварят более 10000 вареников

В Иркутской области на празднике сварят более 10000 вареников
Общество,  Фото:pixabay.com
Готовить их будут на огромной шестиметровой сковороде

В Усолье-Сибирском приготовят на огромной шестиметровой сковороде 11 350 вареников с творогом. Кулинарное мероприятие состоится 31 августа на Комсомольской площади в рамках празднования 350-летнего юбилея Усолья-Сибирского.

В этом году торжественные мероприятия в районном центре Иркутской области будут проходить с 30 по 31 августа. В первый день празднования в городском дворце культуры состоится торжественный приём – на сцене за вклад в развитие Усолья-Сибирского будут отмечены 100 усольчан.

31 августа праздничная программа начнётся с шествия «Разноцветный юбилей». Участие в демонстрации уже подтвердили 33 организации. Ожидается, что участников красочного парада усольчане встретят на стадионе «Химик», где начнётся дневная программа «Любимый город глазами детей». В эти часы для гостей мероприятия также подготовлены театрализованные площадки «Усольская слобода».

Вечерняя программа состоится на стадионе «Химик». На музыкальном шоу один за другим на сцену поднимутся яркие звезды отечественной эстрады – Юлия Савичева и Шура, группа «Меланж». Финальным аккордом вечерней развлекательной программы станет грандиозный праздничный салют. Об этом сообщает пресс-служба администрации Усолья-Сибирского.
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