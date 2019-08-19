На соревнования приедут около 200 человек из 13 российских регионов
С 19 по 25 августа в Чите на стадионе СОК «Высокогорье» пройдёт кубок России по стрельбе из лука. Торжественное открытие состоится 21 августа в 13:00.
В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены-лучники из сборных команд республик Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Московской, Иркутской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Новосибирской, Челябинской областей, Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа. Общее количество участников из 13 регионов Российской Федерации составляет порядка 200 человек.
Забайкальский край на кубке России представят около 100 спортсменов лучников. В их числе выступят Баир Баденов, Туяна Дашидоржиева, Тимур Тучинов, Саяна Цыремпилова, Болот Цыбжитов, Арсалан Балданов, Галсан Базаржапов – все титулованные лучники и подающие надежды молодые спортсмены.
В качестве почётного гостя в мероприятии примет участие президент федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкалья.
В Чите разыграют кубок России по стрельбе из лука
Общество, Фото:
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