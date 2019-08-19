В нацпарке Бурятии исследуют летучих мышей

В Тункинском национальном парке зарегистрированы 10 видов летучих мышей



В национальном парке «Тункинский» проводятся полевые работы по изучению отряда рукокрылых – отряда млекопитающих, которые делятся на два подотряда: летучих мышей и крыланов.



Местами исследования для полевых работ выбраны долина реки Сагаан-Угун, окрестности посёлка Аршан, урочище Бадары, местность Хонгор-Уула, местность Нилова Пустынь, слияние рек Белый и Чёрный Иркут.



- Основным методом работы по рукокрылым стал отлов с помощью паутинных сетей с последующим освобождением животных, которые запланированы с 6 по 20 августа. У отловленных зверьков измеряется длина предплечья и вес. Кроме того, проводится биопсия крыловой перепонки с фиксацией биоптата и мечение с помощью алюминиевых колец, - сообщили в Тункинском нацпарке.



Полевые работы на территории нацпарка проходят под руководством Дениса Казакова, младшего научного сотрудника международной комплексной НИ лаборатории по изучению изменения климата, землепользования и биоразнообразия Тюменского госуниверситета при поддержке научного сотрудника национального парка «Тункинский» Екатерины Криваль.



- Уже получены первые данные в ходе исследований. Так в окрестностях села Монды отмечен новый вид для Тункинского национального парка, который ранее не встречался в отловах и не упоминается в литературных источниках – это северный кожанок. В местности Хонгор-Уула в сети попалась особь ночницы Иконникова, этот вид включён в Красную книгу Бурятии. Причём ночница Иконникова оказалась самкой, и при проведении исследований удалось выяснить - особь недавно выкармливала детёныша, таким образом, следует вывод, что ночницы Иконникова в местности Хонгор Уула прекрасно себя чувствуют, размножаются и выращивают потомство, - отметили в нацпарке.



Как отметил Денис Казаков, одним из интересных периодов у рукокрылых является промежуток времени с конца июля и до первых чисел сентября, когда наблюдается так называемый «сворминг» (от англ. «swarm» —- «полчище», «толпа», «рой») — явление временной и массовой концентрации рукокрылых у входов в пещеры, это связано с периодом спаривания рукокрылых. Именно поэтому исследователи для проведения полевых экспедиционных работ выбирают временной промежуток, совпадающий со свормингом летучих мышей.



Помимо изучения видового состава рукокрылых, Денисом Казаковым проводился сбор эктопаразитов летучих мышей.



На данный момент на территории национального парка Тункинский зарегистрированы 10 видов летучих мышей.



Справка:



Рукокрылые являются уникальным отрядом млекопитающих, это единственные в этом классе, освоившие настоящий полёт.



Одно удивительное приспособление летучих мышей — ориентация в воздухе с помощью эхолокации. Во время полёта они издают звуки особо высокой частоты, недоступные нашему слуху. Одни из них испускают ультразвуки через открытый рот, другие — через ноздри при закрытом рте.



У живущих в северных краях летучих мышей жизненный цикл четко поделён на летний и зимний периоды. Зверьки активны только в тёплое время года, селятся в разнообразных летних убежищах — на чердаках, в дуплах, пещерах и штольнях. На зиму они прячутся в укромные места, где температура не опускается ниже нулевой отметки: чаще всего это те же пещеры и штольни.

