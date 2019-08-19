Награждение победителей состоится в Москве
Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан старшего поколения проводит V всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в освоении компьютерной грамотности «Спасибо интернету -2019».
Конкурс стартовал 17 апреля 2019 года. приём заявок на конкурс завершится 14 октября.
Участниками конкурса могут стать представители старшего поколения 50+, пользователи интернета, обучившиеся работе на компьютере и в сети «Интернет» как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы.
Номинации конкурса: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»; «Мои интернет достижения»; «Интернет - предприниматель, Интернет - работодатель»; «Моя общественная интернет-инициатива».
Победители каждой номинации получат ценные призы. Награждение победителей состоится в Москве.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку об участии на сайте https://azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/index.php, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса, а также две фотографии.
За помощью в оформлении и размещении работ можно обратиться в Национальную библиотеку Бурятии ( Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4) в Отдел электронных ресурсов (1 этаж).
Пенсионеров Бурятии зовут на конкурс компьютерной грамотности
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