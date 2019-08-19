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На Байкале состоится арт-фестиваль «Baikal Live»

На Байкале состоится арт-фестиваль «Baikal Live»
Общество,  Фото:pixabay.com
В Иркутскую область приедут музыканты и певцы из Москвы, Минска, Красноярска и Улан-Удэ

С 23 по 25 августа в Иркутской области пройдёт арт-фестиваль «Baikal Live». Пристанищем мероприятия станут, как и прежде, бескрайние тажеранские степи в районе посёлка Сахюрта на Малом море. В музыкальный формат фестиваля попадут самые разнообразные стили: этно- и фолк-музыка, джаз и рок-н-ролл, авторская песня.

«Baikal Live» уже больше 10 лет собирает любителей хорошей музыки и поэзии в самом загадочном месте Байкала, недалеко от сакрального острова Ольхон. Гости нынешнего фестиваля – музыкант и поэт Павел Кашин; автор песен с неуёмной энергией Павел Фахртдинов; человек, который создаёт настоящий русский рок, где слово «русский» – это не только про язык – Сергей Канунников и многие другие артисты из Москвы, Минска, Иркутска, Красноярска, Ангарска и Ольхона. Из Бурятии ожидается приезд групп «Кара Хара» и «Хама Угы».

Конечно же, понятие «арт» включает не только музыку, но и любое другое искусство. Множество мастер-классов не дадут заскучать в перерывах между музыкальными программами. Разнообразные танцы, мастер-классы по рукоделию и психологии, игра на этнических инструментах и раскрытие природного голоса, научные лекции – и это только часть того, чем можно будет заняться на фестивале.

Возрастное ограничение 16+
фестиваль Байкал Иркутская область музыка концерт Сахюрта Музыкальный фестиваль
 
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