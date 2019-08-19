Процедуру приёмки пока не прошли 34 школы
19 августа на планёрном совещании у главы Бурятии Алексея Цыденова отчитались о готовности школ к новому учебному году, сообщает пресс-служба правительства республики.
На 19 августа, из 459 школ принято 425 школ. Приёмка образовательных учреждений продолжается по рабочему графику.
Всего в этом году на подготовку школ из бюджетов различного уровня, выделено 724,5 млн рублей.
348 миллионов рублей было выделено на проведение капитального ремонта 22-х школ в рамках реализации единой дальневосточной субсидии. В настоящее время завершены работы в Хара-Хужирской школе Окинского района. В 13-ти школах работы будут закончены до 30 августа. Ещё в семи школах работы будут завершены до конца текущего года. Учебный год начнётся в установленные сроки. Капитальный ремонт Маловской школы Баунтовского района будет произведён в 2020 году.
Ещё 105,7 млн рублей выделено из республиканского бюджета на капитальный ремонт 19 школ. Из них, в 14 школах работы завершены полностью, ещё одна школа сегодня проходит приёмку. В Малокуналейской школе Бичурского района и Нижне-Ангарской школе Северобайкальского района работы будут завершены до начала учебного года. В Улюнской школе Баргузинского района и Желтуринской школе Джидинского района работы будут продолжены после 1 сентября. Для этих двух школ также подготовлены замены учебных помещений.
Также к Дню знаний будет закончен ремонт и пройдёт приёмка работ 12 спортивных залов муниципальных школ республики, финансирование которых было выделено в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». В октябре в Бурятию поступит 13 специализированных школьных автобусов для организации подвоза школьников 13 муниципальных школ республики.
93% школ Бурятии готовы к новому учебному году
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