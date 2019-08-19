 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Августа

18 Августа

Популярное

93% школ Бурятии готовы к новому учебному году

93% школ Бурятии готовы к новому учебному году
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Процедуру приёмки пока не прошли 34 школы

19 августа на планёрном совещании у главы Бурятии Алексея Цыденова отчитались о готовности школ к новому учебному году, сообщает пресс-служба правительства республики.

На 19 августа, из 459 школ принято 425 школ. Приёмка образовательных учреждений продолжается по рабочему графику.

Всего в этом году на подготовку школ из бюджетов различного уровня, выделено 724,5 млн рублей.

348 миллионов рублей было выделено на проведение капитального ремонта 22-х школ в рамках реализации единой дальневосточной субсидии. В настоящее время завершены работы в Хара-Хужирской школе Окинского района. В 13-ти школах работы будут закончены до 30 августа. Ещё в семи школах работы будут завершены до конца текущего года. Учебный год начнётся в установленные сроки. Капитальный ремонт Маловской школы Баунтовского района будет произведён в 2020 году.

Ещё 105,7 млн рублей выделено из республиканского бюджета на капитальный ремонт 19 школ. Из них, в 14 школах работы завершены полностью, ещё одна школа сегодня проходит приёмку. В Малокуналейской школе Бичурского района и Нижне-Ангарской школе Северобайкальского района работы будут завершены до начала учебного года. В Улюнской школе Баргузинского района и Желтуринской школе Джидинского района работы будут продолжены после 1 сентября. Для этих двух школ также подготовлены замены учебных помещений.

Также к Дню знаний будет закончен ремонт и пройдёт приёмка работ 12 спортивных залов муниципальных школ республики, финансирование которых было выделено в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». В октябре в Бурятию поступит 13 специализированных школьных автобусов для организации подвоза школьников 13 муниципальных школ республики.
школы правительство республики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В нацпарке Бурятии исследуют летучих мышей
В нацпарке Бурятии исследуют летучих мышей
Общество, 19.08.2019
В Тункинском национальном парке зарегистрированы 10 видов летучих мышей
Пенсионеров Бурятии зовут на конкурс компьютерной грамотности
Пенсионеров Бурятии зовут на конкурс компьютерной грамотности
Общество, 19.08.2019
Награждение победителей состоится в Москве
93% школ Бурятии готовы к новому учебному году
93% школ Бурятии готовы к новому учебному году
Общество, 19.08.2019
Процедуру приёмки пока не прошли 34 школы
Бурятские спортсмены стали чемпионами мира по стрельбе из арбалета
Бурятские спортсмены стали чемпионами мира по стрельбе из арбалета
Общество, 19.08.2019
Чемпионат и первенство мира по стрельбе из арбалета прошли в Ульяновске
В Бурятии прошёл конкурс среди пожарных частей колоний
В Бурятии прошёл конкурс среди пожарных частей колоний
Общество, 19.08.2019
Конкурсанты соревновались в теоретической и практической подготовке
В Бурятии предложили пересмотреть порядок закупки препаратов для больных диабетом
В Бурятии предложили пересмотреть порядок закупки препаратов для больных диабетом
Общество, 19.08.2019
Нужно закупать лекарства для лечения диабета исходя из количества больных, а не имеющихся у медучреждений средств, считают в ОНФ
Улан-удэнская школьница придумала фантастический биофильтр для очистки воздуха
Улан-удэнская школьница придумала фантастический биофильтр для очистки воздуха
Общество, 19.08.2019
Девятиклассница по-новому взглянула на решение проблемы выбросов в атмосферу Улан-Удэ
«Буряты» вышли в полуфинал Премьер-лиги КВН
«Буряты» вышли в полуфинал Премьер-лиги КВН
Общество, 19.08.2019
Юмористы пошутили о бюджете республики и показали бурятскую версию «Короля Льва». ВИДЕО
В Иркутской области спортшколы получили новые автобусы
В Иркутской области спортшколы получили новые автобусы
Общество, 19.08.2019
Вручение ключей состоялось накануне 
В Бурятии начали выращивать лекарственные растения для эмчи-лам
В Бурятии начали выращивать лекарственные растения для эмчи-лам
Общество, 19.08.2019
Их начали выращивать в местности Талын Харгана Селенгинского района

На ПВЗ в Улан-Удэ появилось граффити
На ПВЗ в Улан-Удэ появилось граффити
Общество, 19.08.2019
«Побольше бы таких граффити», пишут горожане в Сети
В Улан-Удэ пройдёт книжная распродажа
В Улан-Удэ пройдёт книжная распродажа
Общество, 19.08.2019
Горожане смогут найти здесь интересные книги по низкой цене
«Штырь» требует вернуть горячую воду в Улан-Удэ
«Штырь» требует вернуть горячую воду в Улан-Удэ
Общество, 19.08.2019
В Улан-Удэ несколько раз передвигали сроки подачи горячего водоснабжения

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^