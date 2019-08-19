Бурятские спортсмены стали чемпионами мира по стрельбе из арбалета

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Бурятские спортсмены завоевали 8 медалей чемпионата и первенства мира по стрельбе из арбалета. Соревнования проходили с 12 по 19 августа в Ульяновске.
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Многократная чемпионка мира, старший инструктор-методист Центра спортивной подготовки Бурятии Валентина Протасова завоевала две золотые медали. Бурятская спортсменка стала лучшей в личном первенстве на дистанции 10 метров.
- Вторую победу Валентина Протасова праздновала на этой же дистанции в командном первенстве вместе с уроженкой Бурятии Анной Сушко и спортсменкой из Хабаровского края Аленой Низкошапской. На третью ступень пьедестала почёта поднялась ещё одна российская команда, в составе которой выступали две бурятские спортсменки Инна Будаева и Мария Борисова, - сообщает Центр спортивной подготовки Бурятии.
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Чемпионами мира стали воспитанник республиканского Центра спортивной подготовки Андрей Федосеев – у него командное золото на дистанции 10 метров, и Инна Будаева, завоевавшая золото в личном первенстве на дистанции 30 метров из положения стоя.
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Ещё одна спортсменка из Бурятии Анастасия Деревягина стала победительницей первенства мира в командных состязаниях на дистанции 10 метров. В личном первенстве спортсменка завоевала серебряную медаль.
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Валентина Протасова, Инна Будаева и Мария Борисова тренируются под руководством Максима Ситдикова. Наставником Андрея Федосеева и Анастасии Деревягиной является главный тренер Центра спортивной подготовки по пулевой стрельбе Владимир Бусовиков.
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В чемпионате и первенстве мира приняли участие около 400 спортсменов из 33 стран мира.
В 2015 году чемпионат мира по стрельбе из арбалета впервые проходил в Улан-Удэ. Фоторепортаж с открытия, которое было на площади Советов, можно посмотреть по ссылке. Тогда сборная России завоевала 12 медалей.