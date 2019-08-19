Бурятские спортсмены стали чемпионами мира по стрельбе из арбалета

- Вторую победу Валентина Протасова праздновала на этой же дистанции в командном первенстве вместе с уроженкой Бурятии Анной Сушко и спортсменкой из Хабаровского края Аленой Низкошапской. На третью ступень пьедестала почёта поднялась ещё одна российская команда, в составе которой выступали две бурятские спортсменки Инна Будаева и Мария Борисова, - сообщает Центр спортивной подготовки Бурятии.











Ещё одна спортсменка из Бурятии Анастасия Деревягина стала победительницей первенства мира в командных состязаниях на дистанции 10 метров. В личном первенстве спортсменка завоевала серебряную медаль.











В чемпионате и первенстве мира приняли участие около 400 спортсменов из 33 стран мира.











