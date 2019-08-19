 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Августа

18 Августа

Популярное

Улан-удэнская школьница придумала фантастический биофильтр для очистки воздуха

Улан-удэнская школьница придумала фантастический биофильтр для очистки воздуха
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Девятиклассница по-новому взглянула на решение проблемы выбросов в атмосферу Улан-Удэ

Девятиклассница Маргарита Архипова из Улан-Удэ стала призёром конкурса фантастических проектов, который ежегодно проходит в Летней школе Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Новосибирского госуниверситета.

Маргарита Архипова по-новому взглянула на решение проблемы выбросов бензапирена (C20H12) в атмосферу Улан-Удэ. Девушка разработала биофильтры для печных труб. В состав фильтра входит прослойка из бактерий, способных перерабатывать бензапирен. Свою идею Маргарита основывает на результатах реальных научных исследований о бактериях, опубликованных в 2015 году. Согласно этим исследованиям, уже известно порядка 30 видов бактерий, действительно способных перерабатывать бензапирен. Фантастическому проекту девушки жюри во главе с профессором НГУ доктором технических наук, Евгением Пальчиковым присудило третье место.

Конкурс фантастических проектов — мероприятие, которое проходит в Летней школе с 1960-х годов. Идея конкурса состоит в том, что школьникам предлагается решить некую реальную проблему, используя фантастические средства. При этом авторы проектов в своих фантазиях должны постараться не выходить за рамки научных знаний.

Организаторы конкурса отмечают, что история богата примерами того, как, на первый взгляд, фантастические проекты со временем были воплощены в жизнь.

В апреле Маргарита Архипова рассказывала о содержании вредных примесей в атмосфере Улан-Удэ на школьной секции сеждународной научной студенческой конференции, проходившей в СУНЦ НГУ. Под руководством преподавателя Натальи Тюрюхановой Маргарита изучила динамику концентрации бензапирена в атмосферном воздухе Улан-Удэ и пришла к выводу, что уровень канцерогенного вещества с 2015 по 2018 год вырос в 1,4 раза. Так, в 2018 году среднегодовое превышения составило 10,19 нормы предельно допустимой концентрации.

Снизить концентрацию бензапирена и других загрязняющих веществ в атмосфере могла бы газификация Улан-Удэнской ТЭЦ, переход части автомобилей на электрическое топливо, проведение мероприятий по озеленению города и введение многоуровневых фильтров на ТЭЦ. Однако, признаёт школьница, многие из этих мер очень дорогостоящие и требуют комплексного подхода. Поэтому выполнимой для себя задачей Маргарита назвала разработку биофильтра для труб домов в частном секторе.

Исследование бурятской школьницы заняло на конференции третье место. Благодаря этому девушка получила приглашение в Летнюю школу для одаренных детей, которая ежегодно проходит в августе в новосибирском Академгородке.



школьники ученые загрязнение воздуха
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии предложили пересмотреть порядок закупки препаратов для больных диабетом
В Бурятии предложили пересмотреть порядок закупки препаратов для больных диабетом
Общество, 19.08.2019
Нужно закупать лекарства для лечения диабета исходя из количества больных, а не имеющихся у медучреждений средств, считают в ОНФ
Улан-удэнская школьница придумала фантастический биофильтр для очистки воздуха
Улан-удэнская школьница придумала фантастический биофильтр для очистки воздуха
Общество, 19.08.2019
Девятиклассница по-новому взглянула на решение проблемы выбросов в атмосферу Улан-Удэ
«Буряты» вышли в полуфинал Премьер-лиги КВН
«Буряты» вышли в полуфинал Премьер-лиги КВН
Общество, 19.08.2019
Юмористы пошутили о бюджете республики и показали бурятскую версию «Короля Льва». ВИДЕО
В Иркутской области спортшколы получили новые автобусы
В Иркутской области спортшколы получили новые автобусы
Общество, 19.08.2019
Вручение ключей состоялось накануне 
В Бурятии начали выращивать лекарственные растения для эмчи-лам
В Бурятии начали выращивать лекарственные растения для эмчи-лам
Общество, 19.08.2019
Их начали выращивать в местности Талын Харгана Селенгинского района

На ПВЗ в Улан-Удэ появилось граффити
На ПВЗ в Улан-Удэ появилось граффити
Общество, 19.08.2019
«Побольше бы таких граффити», пишут горожане в Сети
В Улан-Удэ пройдёт книжная распродажа
В Улан-Удэ пройдёт книжная распродажа
Общество, 19.08.2019
Горожане смогут найти здесь интересные книги по низкой цене
«Штырь» требует вернуть горячую воду в Улан-Удэ
«Штырь» требует вернуть горячую воду в Улан-Удэ
Общество, 19.08.2019
В Улан-Удэ несколько раз передвигали сроки подачи горячего водоснабжения
Танкисты из Бурятии стали первыми в «Танковом биатлоне»
Танкисты из Бурятии стали первыми в «Танковом биатлоне»
Общество, 19.08.2019
Также экипаж, в составе которого было два танкиста из Бурятии, установил рекорд скорости
Приставы будут отправлять должникам смс об ограничении выезда из России
Приставы будут отправлять должникам смс об ограничении выезда из России
Общество, 19.08.2019
Должники должны будут дать согласие на извещение по смс
Иволгинский дацан принимает в дар пионы
Иволгинский дацан принимает в дар пионы
Общество, 19.08.2019
Цветы высадят на территории дацана
Ярмарка мёда прошла в Бурятии
Ярмарка мёда прошла в Бурятии
Общество, 19.08.2019
14 августа, в день Медового спаса в Бичуре прошла ярмарка мёда

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^