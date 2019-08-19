Улан-удэнская школьница придумала фантастический биофильтр для очистки воздуха

Девятиклассница по-новому взглянула на решение проблемы выбросов в атмосферу Улан-Удэ
Девятиклассница Маргарита Архипова из Улан-Удэ стала призёром конкурса фантастических проектов, который ежегодно проходит в Летней школе Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Новосибирского госуниверситета.
Маргарита Архипова по-новому взглянула на решение проблемы выбросов бензапирена (C20H12) в атмосферу Улан-Удэ. Девушка разработала биофильтры для печных труб. В состав фильтра входит прослойка из бактерий, способных перерабатывать бензапирен. Свою идею Маргарита основывает на результатах реальных научных исследований о бактериях, опубликованных в 2015 году. Согласно этим исследованиям, уже известно порядка 30 видов бактерий, действительно способных перерабатывать бензапирен. Фантастическому проекту девушки жюри во главе с профессором НГУ доктором технических наук, Евгением Пальчиковым присудило третье место.
Конкурс фантастических проектов — мероприятие, которое проходит в Летней школе с 1960-х годов. Идея конкурса состоит в том, что школьникам предлагается решить некую реальную проблему, используя фантастические средства. При этом авторы проектов в своих фантазиях должны постараться не выходить за рамки научных знаний.
Организаторы конкурса отмечают, что история богата примерами того, как, на первый взгляд, фантастические проекты со временем были воплощены в жизнь.
В апреле Маргарита Архипова рассказывала о содержании вредных примесей в атмосфере Улан-Удэ на школьной секции сеждународной научной студенческой конференции, проходившей в СУНЦ НГУ. Под руководством преподавателя Натальи Тюрюхановой Маргарита изучила динамику концентрации бензапирена в атмосферном воздухе Улан-Удэ и пришла к выводу, что уровень канцерогенного вещества с 2015 по 2018 год вырос в 1,4 раза. Так, в 2018 году среднегодовое превышения составило 10,19 нормы предельно допустимой концентрации.
Снизить концентрацию бензапирена и других загрязняющих веществ в атмосфере могла бы газификация Улан-Удэнской ТЭЦ, переход части автомобилей на электрическое топливо, проведение мероприятий по озеленению города и введение многоуровневых фильтров на ТЭЦ. Однако, признаёт школьница, многие из этих мер очень дорогостоящие и требуют комплексного подхода. Поэтому выполнимой для себя задачей Маргарита назвала разработку биофильтра для труб домов в частном секторе.
Исследование бурятской школьницы заняло на конференции третье место. Благодаря этому девушка получила приглашение в Летнюю школу для одаренных детей, которая ежегодно проходит в августе в новосибирском Академгородке.
Улан-удэнская школьница придумала фантастический биофильтр для очистки воздуха
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нужно закупать лекарства для лечения диабета исходя из количества больных, а не имеющихся у медучреждений средств, считают в ОНФ
Девятиклассница по-новому взглянула на решение проблемы выбросов в атмосферу Улан-Удэ
Юмористы пошутили о бюджете республики и показали бурятскую версию «Короля Льва». ВИДЕО
Вручение ключей состоялось накануне
Их начали выращивать в местности Талын Харгана Селенгинского района
Виновник аварии был пьян
«Побольше бы таких граффити», пишут горожане в Сети
Горожане смогут найти здесь интересные книги по низкой цене
Пока в Сети доступен лишь отрывок работы
В Улан-Удэ несколько раз передвигали сроки подачи горячего водоснабжения
Также экипаж, в составе которого было два танкиста из Бурятии, установил рекорд скорости
Должники должны будут дать согласие на извещение по смс
Цветы высадят на территории дацана
Чемпионат мира проходил в Минске
14 августа, в день Медового спаса в Бичуре прошла ярмарка мёда