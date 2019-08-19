В Иркутской области спортшколы получили новые автобусы

Общество, Фото: Правительство Иркутской области

Вручение ключей состоялось накануне



В Иркутской области ключи от 4-х новых автобусов получили руководители спортивных учреждений. Автобусы были приобретены в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».



Автобусы, которые полностью соответствуют всем требованиям безопасности перевозки детей, получили областные спортивные школы олимпийского резерва «Рекорд» и «Юный динамовец», спортивная школа «Тамир» имени Тыхреновой в посёлке Усть-Ордынский и областное Училище олимпийского резерва в Ангарске.



- Наличие автобусов позволит повысить качество тренировочного процесса, мобильность доставки спортсменов к местам проведения тренировочных и спортивных мероприятий. На покупку автобусов было направлено более восьми млн рублей из федерального и областного бюджетов, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



