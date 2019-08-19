 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Августа

18 Августа

Популярное

В Иркутской области спортшколы получили новые автобусы

В Иркутской области спортшколы получили новые автобусы
Общество,  Фото:Правительство Иркутской области
Вручение ключей состоялось накануне

В Иркутской области ключи от 4-х новых автобусов получили руководители спортивных учреждений. Автобусы были приобретены в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Автобусы, которые полностью соответствуют всем требованиям безопасности перевозки детей, получили областные спортивные школы олимпийского резерва «Рекорд» и «Юный динамовец», спортивная школа «Тамир» имени Тыхреновой в посёлке Усть-Ордынский и областное Училище олимпийского резерва в Ангарске.

- Наличие автобусов позволит повысить качество тренировочного процесса, мобильность доставки спортсменов к местам проведения тренировочных и спортивных мероприятий. На покупку автобусов было направлено более восьми млн рублей из федерального и областного бюджетов, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутская область спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии предложили пересмотреть порядок закупки препаратов для больных диабетом
В Бурятии предложили пересмотреть порядок закупки препаратов для больных диабетом
Общество, 19.08.2019
Нужно закупать лекарства для лечения диабета исходя из количества больных, а не имеющихся у медучреждений средств, считают в ОНФ
Улан-удэнская школьница придумала фантастический биофильтр для очистки воздуха
Улан-удэнская школьница придумала фантастический биофильтр для очистки воздуха
Общество, 19.08.2019
Девятиклассница по-новому взглянула на решение проблемы выбросов в атмосферу Улан-Удэ
«Буряты» вышли в полуфинал Премьер-лиги КВН
«Буряты» вышли в полуфинал Премьер-лиги КВН
Общество, 19.08.2019
Юмористы пошутили о бюджете республики и показали бурятскую версию «Короля Льва». ВИДЕО
В Иркутской области спортшколы получили новые автобусы
В Иркутской области спортшколы получили новые автобусы
Общество, 19.08.2019
Вручение ключей состоялось накануне 
В Бурятии начали выращивать лекарственные растения для эмчи-лам
В Бурятии начали выращивать лекарственные растения для эмчи-лам
Общество, 19.08.2019
Их начали выращивать в местности Талын Харгана Селенгинского района

На ПВЗ в Улан-Удэ появилось граффити
На ПВЗ в Улан-Удэ появилось граффити
Общество, 19.08.2019
«Побольше бы таких граффити», пишут горожане в Сети
В Улан-Удэ пройдёт книжная распродажа
В Улан-Удэ пройдёт книжная распродажа
Общество, 19.08.2019
Горожане смогут найти здесь интересные книги по низкой цене
«Штырь» требует вернуть горячую воду в Улан-Удэ
«Штырь» требует вернуть горячую воду в Улан-Удэ
Общество, 19.08.2019
В Улан-Удэ несколько раз передвигали сроки подачи горячего водоснабжения
Танкисты из Бурятии стали первыми в «Танковом биатлоне»
Танкисты из Бурятии стали первыми в «Танковом биатлоне»
Общество, 19.08.2019
Также экипаж, в составе которого было два танкиста из Бурятии, установил рекорд скорости
Приставы будут отправлять должникам смс об ограничении выезда из России
Приставы будут отправлять должникам смс об ограничении выезда из России
Общество, 19.08.2019
Должники должны будут дать согласие на извещение по смс
Иволгинский дацан принимает в дар пионы
Иволгинский дацан принимает в дар пионы
Общество, 19.08.2019
Цветы высадят на территории дацана
Ярмарка мёда прошла в Бурятии
Ярмарка мёда прошла в Бурятии
Общество, 19.08.2019
14 августа, в день Медового спаса в Бичуре прошла ярмарка мёда

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^